ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『マツダ3』、米2026年モデルで「ハーモニックアコースティクスオーディオ」を標準化

マツダ3の2026年モデル
  • マツダ3の2026年モデル

マツダは、2026年モデルの『マツダ3』を米国で発表した。今回の改良では、これまでオプション設定だったマツダハーモニックアコースティクス8スピーカーオーディオシステムを標準装備とした。上級オーディオとしてBoseシステムも引き続き選択可能だ。

2026年モデルのマツダ3は、セダンとハッチバックの両タイプを用意し、今夏にディーラーへの納車を開始する。メーカー希望小売価格は2万4550ドル（約365万円）からとなっている。

エントリーグレードの「マツダ3 2.5 S」には、マツダレーダークルーズコントロール（ストップ&ゴー機能付き）、スマートブレーキサポート、車線逸脱警報、車線維持支援システム、ドライバーアテンションアラート、ハイビームコントロール、ブラインドスポットモニタリング（リアクロストラフィックアラート付き）、車両退出警告、リアシートアラートなど、充実したi-Activsense安全装備を標準搭載する。

内装面では、8.8インチセンターディスプレイにマツダコネクトインフォテインメントシステムを搭載し、アップルカープレイとアンドロイドオートに対応する。プッシュボタンスタート、リモートキーレスイルミネーテッドエントリー、リアビューカメラ、フロント2つのUSB-C入力端子、エアコン、ブルートゥースも標準装備となる。

マツダコネクテッドサービスは1年間無料で提供され、マイマツダアプリを通じた車両の遠隔監視機能や車内Wi-Fiホットスポット機能（3か月間または2GB、いずれか早い方まで）を利用できる。

駆動方式は前輪駆動が標準で、選択グレードではi-Activ全輪駆動システムも選択可能だ。トランスミッションは6速オートマチック（マニュアルシフトモード付き）が標準で、スカイアクティブMT6速マニュアルもオプション設定される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ3

マツダ

ハッチバック

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES