メルセデスベンツ Sクラス 次期型のティザー　実車は9月2日発表［動画］

メルセデスベンツは9月1日、9月2日14時(日本時間9月2日20時)に初公開する予定の次期『Sクラス』の新たなティザー映像を、公式ツイッターを通じて配信した。

次期Sクラスは、数多くの革新技術の導入により、高級車セグメントを再定義することを目指している。次期型は、よりインテリジェントになるだけでなく、運転体験を新しいレベルに引き上げる。例えば、新世代の「MBUX」(メルセデスベンツ・ユーザー・エクスペリエンス)は、ドライバーと乗員の両方に、画期的なパーソナライズの可能性をもたらすという。

また、次期Sクラスは、安全性の面でも新しい基準を標榜する。たとえば、前面衝突時に後席の乗員を保護する後席用エアバッグを装備した最初の量産乗用車になるという。

メルセデスベンツは次期Sクラスの新たなティザー映像を、公式ツイッターを通じて配信した。最新のLEDテクノロジーが盛り込まれたヘッドライトなど、次期型の特長が見て取れる。

The #SClass stands for the fascination of #MercedesBenzdon't miss the world premiere of new S-Class on September 2, 2020 at 2:00 p.m. (CEST) right here on this channel. #MeetMercedes pic.twitter.com/fMGFH30bLT