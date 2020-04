レクサスがぬり絵を配信、SUPER GTとDTMの初の交流戦を再現---自宅で過ごすために

レクサスの英国部門は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の影響により自宅で過ごす子どものために、レクサス『LC500』(Lexus LC500)のSUPER GTレーシングカーのぬり絵を無償で配信している。

このぬり絵には、レクサスLC500だけではなく、BMW、アウディ、アストンマーティンのレーシングカーが起用されている。

2019年11月、富士スピードウェイにおいて、日本のSUPER GTとドイツのDTMの特別交流戦、「Dream Race」が初めて開催された。レース1では、レクサスLC500のニック・キャシディ選手が、ポール・トゥ・ウィンで勝利を収めた。ぬり絵では、この交流戦におけるレクサスLC500とBMW「M4 DTM」 、アウディ「RS5 DTM」のバトルが再現されている。

レクサスは、炎を吐くレクサスLC 500のSUPER GTレーシングカーを、お気に入りのカラーリングで仕上げてほしい、としている。

What would your dream racing car look like?



Decorate the flame-spitting #LexusLC 500 #SuperGT car with your favourite colour scheme, and share your design with us in the comments below.