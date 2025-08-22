ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

昭和の子どもたちが憧れた「スーパーカー自転車」が50年ぶりに復活へ

新型ジュニアバイク「ミライドS」
  • 新型ジュニアバイク「ミライドS」
  • 新型ジュニアバイク「ミライドS」

幼児用自転車メーカーのアイデスが、昭和50年代に子どもたちを熱狂させた「スーパーカー自転車」を復活させる。50年の時を経て最新技術で再創造した新型ジュニアバイク「ミライドS」を発表した。8月28日に開幕する東京おもちゃショー2025に展示される予定だ。

同社は現代の子どもたちを取り巻く「外遊び離れ」という社会課題に着目。スマートフォンやゲームの普及により、外で体を動かす時間は昭和世代と比較して30%以上減少したとされている。この課題に対し、単なる移動手段ではない「乗ること自体が目的になる」熱狂的な遊びの再定義に挑んだ。

「ミライドS」は、かつて憧れの的だったアナログギミックを令和のデジタル技術で「光る・走る・操る」体験へと完全進化させた。ハンドル中央に搭載された「ライトニングコア」は司令塔装置として全ての機能を操り、未来からのミッションを受信するコックピットの役割を果たす。

新型ジュニアバイク「ミライドS」新型ジュニアバイク「ミライドS」

前方のレバーを引く「フラッシュトリガー」では、未来と現在がシンクロし、ライトニングコアから光と音が放たれる未来体験システムを搭載。サドルに装備された「バーストテイル」はレーザーと光の機構で闇を切り裂き、超加速感覚を演出する未来型推進装置となっている。

さらに、トップスピードに到達すると発動する特殊ホイール「サイクロンホイール」により、風を切り、走行の進化を実感できるダイナミックな体験を提供する。

同時に、おもちゃショー史上初となる「3Dスキャナーを用いた未来のおねだり体験」も公開予定。最新の3Dスキャナーで子どもの全身をわずか数秒でスキャンし、自分そっくりの3Dアバターがモニター内にリアルタイムで生成される。本人の動きを完全にトレースしながら健気におねだりを繰り広げる仕組みだ。

親・祖父母世代には「懐かしさ」を、子どもたちには「未知のワクワク」を届け、世代を超えたコミュニケーションが生まれる瞬間を創出するという。

東京おもちゃショー2025では、バイヤーズデーが2025年8月28日から29日、パブリックデーが8月30日から31日に東京ビッグサイトで開催される。アイデスブース「ミライドラボ」では実際に「ミライドS」の試乗体験ができ、各機能の動作を体感できる予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東京おもちゃショー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES