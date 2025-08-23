「アルパインスタイル仙台R4」がグランドオープン、待望の仙台エリアへ出店

アルパイン製品を搭載したカスタマイズカーや、カーナビ、モニター、スピーカーなどカーエレクトロニクス製品を豊富に展示するメーカー・カーディーラー「アルパインスタイル仙台R4」が8月22日、宮城県仙台市太白区でグランドオープンした。

全国10店舗目、東北エリアでは2店舗目となるアルパインスタイル仙台R4は、仙台市中心部にほど近い国道4号上り線沿い、仙台東部道路と仙台南部道路とのアクセスも良い立地にオープン。これまでアルパインスタイル福島いわきR20店が担ってきた東北エリア全域のうち、宮城県を含む北東北エリアを新たに担い、さらなる利便性の向上が期待される。

アルパインスタイル仙台R4は、オリジナルカスタマイズカー・ブランド・Cal's Motor（キャルズモーター）の世界観を体現しつつ、キャルズモーターのラインナップ展示、アルパインのカーエレ製品の体感、NEW'S DESIGNのエアロダイナミクス、Balkenをはじめとしたホイールなどのカスタマイズ・ドレスアップなどなど、カーライフに寄り添ったご相談を承れる店舗として展開される。

なお、2025年10月下旬には広島県広島市に中国エリア初の拠点となる「アルパインスタイル広島R183」がオープンすることも決定している。

アルパインニューズはこれらの新店舗展開により、より多くの顧客にアルパインスタイルの世界観や製品を体感してもらい、カーライフの充実を支援していく方針だ。