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ホンダ N-BOX、25万台超えで新車販売3年連続トップ　2019年車名別

ホンダ N-BOX・N-BOXカスタム
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  • ダイハツ・タント

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は1月9日、2019年（1～12月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』（25万3500台・前年比4.8％増）が3年連続でトップとなった。

2位には昨年7月にフルモデルチェンジを行ったダイハツ新型『タント』（17万5292台・同28.4％増）が浮上。スズキ『スペーシア』（16万6389台・同9.4％増）は、ワンランクダウンで3位となった。さらに『日産デイズ』（15万7439台・同11.3％増）が4位に入り、昨年同様、上位4モデルを軽自動車が独占した。

登録車トップのトヨタ『プリウス』（12万5587台・同8.8％増）は5位、登録車2位の『日産ノート』（11万8472台・同13.1％減）は7位。8位から10位は『シエンタ』（11万0880台・17.9％増）、『カローラ』（10万4406台・16.1％増）、『アクア』（10万3803台・18.0％減）のトヨタ勢が占めた。

2019年車名別新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX　25万3500台（4.8％増・5年連続増）
2位［4位］：ダイハツ・タント　17万5292台（28.4％増・5年ぶり増）
3位［2位］：スズキ・スペーシア　16万6389台（9.4％増・4年連続増）
4位［3位］：日産デイズ　15万7439台（11.3％増・3年連続増）
5位［8位］：トヨタ・プリウス　12万5587台（8.8％増・3年ぶり増）
6位［6位］：ダイハツ・ムーヴ　12万2835台（9.6％減・2年連続減）
7位［5位］：日産ノート　11万8472台（13.1％減・2年連続減）
8位［12位］：トヨタ・シエンタ　11万0880台（17.9％増・3年ぶり増）
9位［15位］：トヨタ・カローラ　10万4406台（16.1％増・2年連続増）
10位［7位］：トヨタ・アクア　10万3803台（18.0％減・7年連続減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

《纐纈敏也＠DAYS》

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