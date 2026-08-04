レンジローバー『ヴェラール』に「アーバン コントラスト」、都市の建築美に着想…120台限定で899万円

ジャガー ランドローバー ジャパンは、レンジローバーのSUV『ヴェラール』の特別仕様車「アーバン コントラスト エディション」の受注を120台限定で開始した。価格は899万円だ。

【画像】レンジローバー『ヴェラール』の「アーバン コントラスト エディション」

このモデルは、モダンな建築や日の光・街灯が作り出す陰影など、都市に存在するさまざまなコントラストから着想を得て企画された。

レンジローバー『ヴェラール』の「アーバン コントラスト エディション」

エクステリアカラーはフジホワイト（ソリッド）、サントリーニブラック（メタリック）、カルパチアングレイ（プレミアムメタリック）、バトゥミゴールド（プレミアムメタリック）の4色を用意。ブラックのコントラストルーフ（フジホワイト、カルパチアングレイ、バトゥミゴールドのみ）と、20インチ「スタイル 1089」アルミホイール（グロスブラックフィニッシュ）を採用し、洗練された外観を際立たせている。

レンジローバー『ヴェラール』の「アーバン コントラスト エディション」

インテリアは落ち着いた印象のエボニーと、明るく開放的な印象のクラウド／エボニーグレインレザーシートから選択できる。

また、コールドクライメートパックとプライバシーガラスも装備する。コールドクライメートパックには、ヒーター付きウィンドスクリーン、ヒーテッドウォッシャーノズル、ヘッドライトパワーウォッシュ、ヒーター＆クーラー付きフロントシート、ヒーター付きリアシート、ヒーター付きステアリングホイールが含まれる。

ベースモデルは「ヴェラール S D200」で、受注は全国のジャガー・ランドローバー・ジャパン正規販売リテイラーネットワークにて行われる。