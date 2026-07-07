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BMW『iX3』新型、「アドバン・スポーツ V107」を新車装着…横浜ゴムが納入開始

・横浜ゴムは全世界で販売されるBMWの新型BEV「iX3」の新車装着タイヤとして「アドバン・スポーツ V107」の納入を開始した。

・同タイヤはBMWと共同開発され、転がり抵抗・ウェットグリップ性能ともに欧州ラベリング制度の最高グレード「A」を獲得している。

・横浜ゴムは中期経営計画「YX2026」のもと、高付加価値タイヤの新車装着拡大を推進している。

ADVAN Sport V107
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  • BMW iX3 新型
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横浜ゴムは7月7日、BMWのEV、新型『iX3』の新車装着（OE）用タイヤとして、「ADVAN Sport V107（アドバン・スポーツ V107）」の納入を開始したと発表した。

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装着サイズはフロント用が255/40R21 102Y、リア用が275/40R21 107Yとなる。

「アドバン・スポーツ V107」は横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」シリーズのウルトラハイパフォーマンスタイヤだ。

今回納入されたタイヤはBMWと共同開発を行い、パターン、プロファイル、コンパウンドに至るまで専用チューニングを施している。転がり抵抗を大幅に低減しながら、より均一な接地面を確保する独自技術「マウンド・プロファイル」により、ドライ・ウェット性能と耐摩耗性能を高い次元でバランスさせた。転がり抵抗性能、ウェットグリップ性能はともに欧州ラベリング制度における最高グレード「A」を獲得している。

タイヤサイドには、世界でも限られたタイヤメーカーだけが納入できるBMW向けタイヤの証として、技術力・品質・信頼の承認を示す★印（スターマーク）が刻印されている。さらに、耐久性・静粛性・低電費性能など電動車特有のニーズに応える技術を搭載した商品であることを示す横浜ゴム独自のマーク「E+（イー・プラス）」も刻印されている。

「アドバン・スポーツ V107」はこれまでにも「7シリーズ」「M2」「X7」「XM」など、BMWグループへの多数の採用実績がある。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」において高付加価値品比率の最大化を掲げており、「ADVAN」や「GEOLANDAR（ジオランダー）」ブランドの新車装着拡大をその柱の一つとして推進している。

《森脇稔》

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