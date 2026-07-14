BMW「ノイエクラッセ」第1弾『iX3』新型、最新安全試験で5つ星獲得…ユーロNCAP

BMWは、新世代EV「ノイエクラッセ」の第1弾モデルの『iX3』新型が、欧州の独立評価機関ユーロNCAPの最新安全テストで最高評価の5つ星を獲得したと発表した。

【画像】BMW iX3 新型

同車は2026年に導入された改訂テスト手順に基づき評価された。新手順は、予防機能や衝突回避システムから、衝突時の保護、さらに衝突後の安全まで、出来事の全体の流れを対象にする。実際の道路で起こりうる状況への比重も高め、要求水準を大きく引き上げたという。

新型iX3は「セーフ・ドライビング」「クラッシュ・アボイダンス」「クラッシュ・プロテクション」「ポスト・クラッシュ・セーフティ」の4つの新区分すべてで高評価を得た。5つ星に必要な基準点を大きく上回ったとしている。

「セーフ・ドライビング」では、標準装備の運転支援が評価の中心になった。速度制限情報の表示は、イタリア、フランス、ドイツ、オーストリアをまたぐ約2000kmの越境テストで正しい速度を97%で示した。さらに、重要な操作のための物理スイッチ、中央ディスプレイでの調整、音声操作の「BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント」などの組み合わせも評価された。

「クラッシュ・アボイダンス」では83%を獲得した。ブレーキ介入を伴う前方衝突警告に加え、ドアを開ける際に後方から接近する自転車に注意を促す「エグジット・ワーニング」機能が、誤ったタイミングでのドア開放によるけがの防止につながるとして評価された。

「クラッシュ・プロテクション」では86%を記録した。後席の子どもダミーに対する保護で最大点を得たほか、衝突試験で体格の異なる乗員に対する保護水準の高さが追加データと検証済みシミュレーションでも確認された。側面衝突試験でも高い評価を得ており、標準装備のセンターエアバッグが運転席と前席乗員の衝突を防ぐ役割を果たしたという。

「ポスト・クラッシュ・セーフティ」では95%とされた。衝突後の乗員の安全性を高め、車両からの脱出や救助を助ける機能が対象になる。緊急通報システムに加え、高電圧バッテリーを安全化し、救助隊が車両へアクセスできるようにする機能が含まれる。

特に重要とされたのが、フラッシュフィットされたドアハンドルだ。電動式のハンドルが、衝突テストのすべての状況で確実に作動したことが確認された。電気系統がすべて故障した場合でも、乗員が車外へ出られ、救助隊が外側からアクセスできる。これは開閉機構の機械的冗長性によって実現され、ユーロNCAPはこれを評価した。

また、緊急通報システムについては法令要件を上回る性能として、GPS座標を2点送信し、高速道路のどちら側に車両があるかを救助側が把握しやすくする点が挙げられた。

ユーロNCAPは、欧州の交通省、自動車団体、保険団体、研究機関などで構成される独立したコンソーシアムで、ベルギーのルーヴェンに本部を置く。1997年から新型車の安全性を評価している。今回の新手順は、2009年に導入された統合評価方式以来の大規模な見直しと説明されている。