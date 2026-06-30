いすゞ『D-MAX』を並行輸入、3Lディーゼルターボで4輪を駆動…6月の新型車記事ベスト5

6月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月はいすゞ『D-MAX』の並行輸入に関する記事に注目が集まりました。
アドバンスデザインテクノロジーは6月25日、並行輸入事業を新たに展開すると発表した。
日産自動車は6月4日、第10回フィリピン国際モーターショー（PIMS）において、新型EVセダン『プリメーラ EV』を初公開した。かつて日本や欧州で販売された『プリメーラ』の名前が、約20年ぶりに復活した形だ。
スズキは、6月14日に山中湖交流プラザきららで開催される「jimnysunlight（ジムニーサンライト）2026 -5th Anniversary-」に出展すると発表した。
ドイツの高性能車チューナーのブラバスは、創業者ボード・ブッシュマンへのオマージュとなる限定スーパーカー「ブラバス ボード」（BRABUS BODO）を発表した。ボード・ブッシュマンは1977年、ドイツ・ルール地方の都市ボットロップでブラバスを創業した人物だ。
ホンダは6月18日、7月の発売を予定している軽乗用車『N-BOX』のマイナーモデルチェンジに関する情報をホームページで先行公開した。