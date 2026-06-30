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いすゞ『D-MAX』を並行輸入、3Lディーゼルターボで4輪を駆動…6月の新型車記事ベスト5

タイから並行輸入されるいすゞ『D-MAX』
  • タイから並行輸入されるいすゞ『D-MAX』
  • 日産 プリメーラ EV（フィリピンモーターショー2026）
  • スズキ・ジムニー シエラ GOZEL アウトドアコンセプト
  • ブラバス BODO
  • ホンダ『N-BOX CUSTOM』改良新型

6月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月はいすゞ『D-MAX』の並行輸入に関する記事に注目が集まりました。


1位） いすゞのピックアップトラック『D-MAX』、タイからの並行輸入で7月1日発売…税抜1000万円：123 Pt.

アドバンスデザインテクノロジーは6月25日、並行輸入事業を新たに展開すると発表した。
ピックアップ市場の人気を後押し





2位） 日産『プリメーラ』、EVで約20年ぶりに復活…フィリピンモーターショー2026：117 Pt.

日産自動車は6月4日、第10回フィリピン国際モーターショー（PIMS）において、新型EVセダン『プリメーラ EV』を初公開した。かつて日本や欧州で販売された『プリメーラ』の名前が、約20年ぶりに復活した形だ。
73kWhのバッテリーにより航続距離は最大635kmを実現





3位） スズキ、『ジムニー シエラ GOZEL』初公開へ…6月14日「ジムニーサンライト2026」：99 Pt.

スズキは、6月14日に山中湖交流プラザきららで開催される「jimnysunlight（ジムニーサンライト）2026 -5th Anniversary-」に出展すると発表した。
AWIN製ボディキットやスズキ純正アクセサリー装着のジムニーを展示





4位） ブラバス、創業者の夢を実現した1000馬力V12グランツーリスモ「BODO」発表…最高速360km/h：81 Pt.

ドイツの高性能車チューナーのブラバスは、創業者ボード・ブッシュマンへのオマージュとなる限定スーパーカー「ブラバス ボード」（BRABUS BODO）を発表した。ボード・ブッシュマンは1977年、ドイツ・ルール地方の都市ボットロップでブラバスを創業した人物だ。
創業者の夢を実現するスーパーカーは世界77台限定生産





5位） ホンダ『N-BOX』改良新型、「CUSTOM」が表情一新…6月22日から先行予約：80 Pt.

ホンダは6月18日、7月の発売を予定している軽乗用車『N-BOX』のマイナーモデルチェンジに関する情報をホームページで先行公開した。
9インチナビ、ETC2.0などが標準装備に


《レスポンス編集部》

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