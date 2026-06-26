「最強の4WDピックアップ」いすゞ『D-MAX』並行輸入にSNS興奮！積載力にも注目

アドバンスデザインテクノロジーは6月25日、並行輸入事業を展開すると発表。第一弾として、いすゞのピックアップトラック『D-MAX』を7月1日より発売する。このニュースにSNSでは、「D-MAXウオオオ！！」「並行輸入とはいえ売ってくれるのはいいね」など、話題になっている。

【画像】タイから並行輸入されるいすゞ『D-MAX』

同社は背景として、ピックアップトラック市場の人気が高い一方で、いすゞが国内撤退したことでD-MAXの入手が難しくなった点を挙げる。日本のユーザーに届けたいとして並行輸入に踏み切った。

タイから並行輸入されるいすゞ『D-MAX』

車両は次世代プレミアムピックアップをうたう2026年モデルのVCROSS 3L ディーゼルターボのタイ生産モデル。エンジンは4JJ3-TCX E5の直列4気筒DOHCディーゼルターボで、排気量は2999cc、最大出力は190ps、最大トルクは450Nm。6ATに4WDを組み合わせる。

電子制御トラクションやADAS先進安全装備を搭載するほか、ブラックアウトグリルやLEDライティング、大型ディスプレイ、プレミアムシート、スマートコネクト機能を備える。

納期は3か月とし、価格は税抜で1000万円（予備車検料まで含む）だ。

タイから並行輸入されるいすゞ『D-MAX』

X（旧Twitter）では、「D-MAX並行輸入とはいえ売ってくれるのはいいねぇ」「いすゞのD-MAXといえば最強の4WDピックアップ」「D-MAX国内に入ってくるんか」「D-MAXはD-MAX特有のカッコよさがある」「D-MAXは内装がしっかりしててイイ」「この世の全ての車の中で一番見た目が好き」といったコメントが寄せられ、注目が集まっている。

また、「D-MAXは700kg積めるの強いな」「積載重量と見た目はD-MAXが強い」など、積載力に注目する声も寄せられていた。