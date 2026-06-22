公道を走れるレーシングバイク、新型ドゥカティ『パニガーレ V4 R』国内発売　価格は555万円

ドゥカティジャパンは、『パニガーレ V4 R』の新型モデルを6月20日より全国の正規販売店で販売を開始した。メーカー希望小売価格はレーシングカラーの1グレードのみで555万円（税込）。

【画像】新型ドゥカティ『パニガーレ V4 R』

新型パニガーレ V4 Rは、2001年登場の996 Rに端を発し、2019年の初代パニガーレ V4 Rへと続くホモロゲーションモデルの系譜に連なる最新進化形。スーパーバイク世界選手権（SBK）のレギュレーションに準拠して開発されており、「Racing is just the beginning」というコンセプトのもと、MotoGPおよびSBKで培われた技術が惜しみなく投入されている。

エンジンは998cc・90度V型4気筒のデスモセディチ・ストラダーレRで、最高出力218ps（160.3kW）を15750rpmで発生、最大トルクは114.5Nm（11.7kgm）を1万2000rpmで発生する。レブリミットは6速で1万6500rpmに達する。

ドゥカティ パニガーレ V4 R

全面的に見直されたインテークシステム、新設計のカムシャフト、軽量化されたピストン、高慣性クランクシャフトが採用されており、ユーロ5+規制への適合も達成されている。アクラポヴィッチと共同開発されたチタニウム製フルレーシングエグゾースト（オプション）を装着した場合、最高出力は235psに到達する。

トランスミッションには、ニュートラルを1速の下に配置したドゥカティ・レーシング・ギアボックス（DRG）が装備されている。特許取得済みのドゥカティ・ニュートラル・ロック（DNL）により誤操作を防止する機構も備わる。クラッチはSBKで使用されるコンパクトなドライクラッチを採用。デスモドロミック機構と逆回転クランクシャフトも搭載されている。

エアロダイナミクスはMotoGPマシン「デスモセディチGP」のノウハウを反映し、空気抵抗の低減、エアフローの最適化、エンジン冷却性能の向上、ダウンフォースの増加が図られている。カーボンファイバー製コンポーネントとブラシ仕上げのアルミニウム製タンクが採用され、カラーリングはドゥカティ・レッドを基調にブラックのフレームおよびスイングアームを組み合わせた専用デザインとなっている。

ドゥカティ パニガーレ V4 R

電子制御の中核はドゥカティ・ビークル・オブザーバー（DVO）で、6軸慣性プラットフォームと各種センサーのデータを統合してリアルタイムに車両状態を把握する。コーナリングABS、レース・ブレーキ・コントロール（RBC）、エンジン ブレーキ コントロール（EBC）、ドゥカティ・トラクション・コントロール（DTC）DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール（DWC）DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール（DSC）が統合されている。ライディングモードはレースA、レースB、スポーツ、ロード、ウェットの5種類で、4つのパワーモードとの組み合わせが可能。シフト操作にはドゥカティ・クイック・シフト（DQS）2.0が採用されている。

サスペンションはフロントにオーリンズ製43mm径TiNコートNPX加圧式フルアジャスタブルフォーク、リアにオーリンズ製TTX36フルアジャスタブルモノショックを装備。タイヤはフロントにピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4（120/70 ZR17）、リアに同（200/60 ZR17）が装着される。

ブレーキはフロントに330mm径セミフローティング・ダブルディスクとブレンボ製Hypureラジアルマウント・モノブロック4ピストン・キャリパー、リアに245mm径ディスクとブレンボ製2ピストン・キャリパーが採用されている。シート高は855mm、車両重量は186.5kg（燃料除く装備重量）、燃料タンク容量は17L。ディスプレイは6.9インチTFTで、トラックとロードの2表示モードを備える。

ドゥカティ パニガーレ V4 R