ドゥカティ100周年イベントに11.8万人来場、史上最多を記録…新型『デスモ450 SM』世界初公開も

ドゥカティの創業100周年を記念した「World Ducati Week 2026」（WDW）が、イタリア・ミサノ・アドリアティコのミサノ・ワールド・サーキットを舞台に7月3～5日の3日間にわたって開催された。5大陸94か国から11万8036人が来場し、史上最大かつ最も国際色豊かな開催となった。

【画像】ドゥカティ100周年記念イベント「World Ducati Week 2026」

今回のWDWのテーマは「Live the Legend - Celebrate 100 Years Together（伝説を生きる ― 100年をともに祝おう）」。過去・現在・未来が交差するイベントとして、合計37回の世界タイトルを持つレジェンドや現役チャンピオンが一堂に集結した。

ドゥカティ100周年記念イベント「World Ducati Week 2026」

3日の金曜日には恒例のパレードが開催され、ミサノ・ワールド・サーキットからリッチョーネのサムサラビーチまで続く18kmのルートがドゥカティレッドで埋め尽くされた。ドゥカティCEOのクラウディオ・ドメニカーリ、ミサノ市長ファブリツィオ・ピッチョーニ氏、ドゥカティ経営陣が先頭を務め、ブランドを代表するファンやアンバサダーが参加した。

土曜日の夜には、ミサノ・ワールド・サーキットが野外ステージへと変貌した。ケーシー・ストーナー、トロイ・ベイリス、カール・フォガティ、ロリス・カピロッシといったレジェンドが登場し、フランチェスコ・バニャイア、マルク・マルケス、アレックス・マルケス、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、ニコロ・ブレガら現役チャンピオンも登壇。36名のライダーとマシンが同じサーキットに並ぶ唯一無二の光景が実現した。夜空には数百機のドローンと花火によるショーが繰り広げられ、ドゥカティ100年の歴史を象徴するモーターサイクルと歴史的マイルストーンが描き出された。

ドゥカティ100周年記念イベント「World Ducati Week 2026」

第4回となる「レノボ・レース・オブ・チャンピオンズ」では、MotoGP、WorldSBK、WorldSSPおよび各国主要選手権で活躍するライダーたちが、専用レーシングカラーを施した特別仕様の『パニガーレV4 トリコローレ』で同じスターティンググリッドに並んだ。予選ポールポジションを獲得したニコロ・ブレガが優勝し、アルベルト・スッラ、ロレンツォ・バルダッサーリが続いた。

100周年記念WDWでは新企画も多数用意された。パニガーレV4オーナーによるレースイベント「V4 Elite Cup」ではレース1をデニス・マガロッティ、レース2をパウル・ブッフマンが制した。若手ライダー発掘・育成を目的とする「Lenovo V2 Future Champ Academy - Garage 51 | DUCATI」ではヘスス・トーレスとアンドレア・ミーニョがそれぞれ勝利を収めた。

ドゥカティ100周年記念イベント「World Ducati Week 2026」

ブランドの歴史的遺産を紹介する特設エリア「ヘリテイジ・ヴィレッジ」も展開され、「100年・100の物語・ひとつの伝説」展とドゥカティ・ヘリテイジ・コンテストが開催された。コンテストでは1999年型『996 SPS ファクトリー・レプリカ』を出展したピエロ・グエリーニ氏が優勝した。

「ドゥカティ・ワールド」エリアでは全モデルラインアップが展示され、特に『スーパーレッジェーラV4 チェンテナリオ』と「100コレクション」が注目を集めた。また、ボルゴ・パニガーレ初のスーパーモタードモデルとなる新型『デスモ450 SM』がワールドプレミアとして初公開された。

ドゥカティ100周年記念イベント「World Ducati Week 2026」

デジタル面でも記録が更新された。「FantaWDW」は22万回以上のセッションを記録し、イベント専用ウェブページは200万ページビュー以上を獲得。ソーシャルメディアの総インプレッション数は2100万回に達し、「レノボ・レース・オブ・チャンピオンズ」のライブ配信は世界70万人以上が視聴したという。

ドメニカーリCEOは「100周年記念となる今回のWDWは、あらゆる期待を上回る結果となった。驚異的な来場者数を記録し、これまでで最大規模かつ最も国際的なWDWとなった」とコメントした。

ドゥカティCEO クラウディオ・ドメニカーリ

イベントにはレノボ、MotoProtection、GoPro、Safilo、Piquadro、PittaRosso、Locman、Italpreziosi、Poste Italiane、Depot、Quad Lock、Grani&Partnersがパートナーとして参画。シェル、テルミニョーニ、ピレリ、アクラポヴィッチ、WRS、ボッシュ、ブレンボ、STMなど長年の技術パートナーも名を連ねた。