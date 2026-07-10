ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ドゥカティ神奈川イースト、7月11日オープン　川崎市に新拠点

ドゥカティ神奈川イースト
  • ドゥカティ神奈川イースト

ドゥカティジャパンは、神奈川県川崎市高津区に新店舗「ドゥカティ神奈川イースト」を7月11日にグランドオープンすると発表した。

新店舗は、川崎市で営業していた「ドゥカティ川崎」の事業を継承し、新たなブランド拠点として生まれ変わるもの。横浜・川崎エリアを中心とした神奈川県東部マーケットをカバーする重要拠点と位置づけられており、都市部からのアクセスに優れた立地を活かし、最新モデルやアパレル、アクセサリーを通じてブランドの世界観が体感できる店舗として展開される。

運営を担う株式会社バナーは、関西エリアで「ドゥカティ大阪イースト」「ドゥカティ兵庫」を展開する事業者。優れた顧客満足度と販売・サービス体制が評価され、2025年には「Excellent Dealer 2025」および世界の優秀販売店に贈られる「Sales NPSアワード」を受賞している。

ドゥカティ神奈川イーストでは、最新のドゥカティラインアップの展示に加え、ライフスタイルアパレルや純正アクセサリーが取り揃えられる。また、認定テクニシャンによるアフターサービス体制も整備され、購入後のサポートも充実している。

グランドオープン当日の7月11日13時からは、同店にてオープン記念祝賀会も開催される。営業時間は10時00分～18時00分、定休日は毎週火曜日および第1・第3水曜日。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ドゥカティ（Ducati）

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews