ドゥカティ神奈川イースト、7月11日オープン　川崎市に新拠点

ドゥカティジャパンは、神奈川県川崎市高津区に新店舗「ドゥカティ神奈川イースト」を7月11日にグランドオープンすると発表した。

新店舗は、川崎市で営業していた「ドゥカティ川崎」の事業を継承し、新たなブランド拠点として生まれ変わるもの。横浜・川崎エリアを中心とした神奈川県東部マーケットをカバーする重要拠点と位置づけられており、都市部からのアクセスに優れた立地を活かし、最新モデルやアパレル、アクセサリーを通じてブランドの世界観が体感できる店舗として展開される。

運営を担う株式会社バナーは、関西エリアで「ドゥカティ大阪イースト」「ドゥカティ兵庫」を展開する事業者。優れた顧客満足度と販売・サービス体制が評価され、2025年には「Excellent Dealer 2025」および世界の優秀販売店に贈られる「Sales NPSアワード」を受賞している。

ドゥカティ神奈川イーストでは、最新のドゥカティラインアップの展示に加え、ライフスタイルアパレルや純正アクセサリーが取り揃えられる。また、認定テクニシャンによるアフターサービス体制も整備され、購入後のサポートも充実している。

グランドオープン当日の7月11日13時からは、同店にてオープン記念祝賀会も開催される。営業時間は10時00分～18時00分、定休日は毎週火曜日および第1・第3水曜日。