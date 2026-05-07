BMWのアートカー、全20台が初めて一堂に…独ミュンヘンで7月末から

BMWのアートカー企画「BMW ART CARS」が、ミュンヘンのBMW WELTに集結する。

【画像】BMWのアートカー

全20台が同一場所にそろうのは初めてで、展示は7月29日から8月31日まで、開会式は7月28日に行われる。

展示名は「BMW ART CARS 20 ARTISTS, 50 YEARS OF INNOVATION. REUNITED AT BMW WELT」。BMW WELTの象徴的な建築空間で、アレクサンダー・カルダー（1975）からジュリー・メレトゥ（2024）までの「ローリング・スカルプチャー」が一堂に会する。

見どころは、オラファー・エリアソンの「BMW H2R Project」だ。水素プロトタイプを基にした作品で、2007年の世界初公開以降、凍結させた特別な環境でのインスタレーションとして一般公開されたのは3回のみとされる。

今回の展示は「BMW Art Car World Tour」の集大成でもある。BMW Art Car Collectionの50周年を記念し、2025年3月以降、5大陸・30か国以上で世界的な展示プログラムを展開してきた。ツアーは60か所以上で2百万人超の来場者を集めたという。

ツアーの最終展示前には、コペンハーゲンのClassic Car House（6月21日まで）や、イタリアのコモ湖畔にあるConcorso d’Eleganza Villa d’Este（5月15日から17日）にも立ち寄る予定だ。