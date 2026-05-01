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世界最軽量のV6エンジンが北京モーターショー2026で登場…今週のビジネス記事ランキング

ホース・パワートレイン初のV6エンジン「HORSE W30」
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  • BMWアルピナ
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  • BMWアルピナXB7
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  • ビー・エム・ダブリュー株式会社（BMWジャパン）の上野社長
  • BMW 7シリーズ新型のお披露目会
  • Mercedes-Benz Studio Tokyo

4月23～29日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は、北京モーターショー2026で公開された、ホース・パワートレインの世界最軽量V6エンジンでした。2位にBMWアルピナ、5位にメルセデスベンツの新たなブランド体験拠点。


1位） 世界最軽量V6エンジン、ホース・パワートレインが発表…北京モーターショー2026：259 Pt.

ホース・パワートレインは、北京モーターショー2026に先立ち、生産準備が完了した同社初のV6エンジン「HORSE W30」を発表した。HORSE W30は、これまで3気筒エンジンと4気筒エンジンの開発で培った専門知識をV6カテゴリーに応用した。
3リットルエンジン本体の重量は……





2位） アルピナのブランド戦略：セグメントの「隙間を埋める」　BMWジャパン社長と本国SVPが説明：99 Pt.

BMWがアルピナブランドを再定義し、「BMW ALPINA」として独立展開を開始する。ロールスロイスとBMW『7シリーズ』との間の市場を埋める役割として、グローバル展開を強化する方針だ。日本市場にも導入される予定だ。
独立メーカーからBMWに商標移管





3位） 三菱自動車の世界生産が前年比微増、海外生産は4期連続減　2025年度実績：58 Pt.

三菱自動車は4月27日、2025年度（2025年4月～2026年3月）の四輪車の生産・販売・輸出実績を発表した。
総生産はわずかながら増加で、4期ぶりのプラス





4位） BMWジャパン上野新社長、初登壇で戦略語る　スピード・コミュニケーション・若年層取り込みを強化：43 Pt.

ビー・エム・ダブリュー株式会社（BMWジャパン）は4月1日付で、代表取締役社長に上野金太郎氏が就任した。23日に開催された新型『7シリーズ』のお披露目会で、同氏は社長就任後初めてメディアの前に立ち、今後の戦略や課題について説明した。
挑戦と継承





5位） 東京・表参道に「メルセデスの交差点」誕生---ブランド体験施設の重要性：41 Pt.

メルセデス・ベンツ日本は、東京・表参道に新たなブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」（メルセデス・ベンツ ストゥーディオ トウキョウ）を開設すると発表した。2026年4月24日にオープンし、約1年間の期間限定で展開する。
グローバルプロジェクトの一環で、アジアでは初の開設


《高木啓》

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