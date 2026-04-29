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1940年代のカラーを再現、ベスパ80周年を祝う限定車『GTS 80TH』発売、価格は93万5000円

ベスパ GTS 80TH（欧州仕様車）
  • ベスパ GTS 80TH（欧州仕様車）
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  • 1946年量産型第1号モデル「 Vespa 98」
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ピアッジオグループジャパンは、ベスパ誕生80周年を記念した特別仕様車、『ベスパGTS 80TH』を発表した。伝統的なスタイルを再構築し、最新テクノロジーと融合させたモデルだ。税込み価格は93万5000円で、5月1日より受注が開始される。

【画像】ベスパ80周年を祝う限定車『GTS 80TH』

ベスパは1946年4月23日の特許出願から誕生し、これまでに160種類以上のモデルへと進化を遂げてきた。

今回発表されたベスパGTS 80THは、1946年の春を彷彿とさせる特別なパステルグリーンをボディカラーに採用した。このグリーンの色合いは、歴史的なアーカイブの中から発掘された最初のカラーコードに由来し、1940年代に遡るベスパの象徴的なカラーの1つだ。

1946年量産型第1号モデル「 Vespa 98」1946年量産型第1号モデル「 Vespa 98」

各部のディテールには、戦後間もない当時の実用性と機能性の価値観を反映させている。レッグシールドのモールやバックミラー、フロントサスペンションリンケージカバーなどは、ボディカラーと同系色のサテン仕上げにペイントした。さらに、ステッチ装飾を施したシートやハンドルグリップなどは濃いグリーンで仕上げ、トーンオントーンの配色によってミニマルかつ大胆な外観を特徴としている。

専用ホイールは初期のベスパから着想を得たデザインで、パステルグリーン塗装とダイヤモンドカット仕上げが施されている。フロントシールドには80周年エンブレムをあしらい、グローブボックスには記念バッジも装着している。

パワートレインは排気量278ccの水冷4ストローク単気筒エンジンを搭載し、最高出力17.5kW、最大トルク26Nmを発揮する。出荷開始は6月上旬を予定。また、6月25日から28日にかけてイタリアのローマで開催予定のイベントでも、この80周年を盛大に祝う予定とのことだ。

ベスパ GTS 80TH（欧州仕様車）ベスパ GTS 80TH（欧州仕様車）
《ヤマブキデザイン》

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