アプリリア、「MotoGP日本グランプリ」特設ブースに最新モデル展示へ

ピアッジオグループジャパンは、9月26日から28日にモビリティリゾートもてぎで開催されるMotoGP日本グランプリのイベントスペースに、アプリリアブースを出展すると発表した。

【画像】MotoGP日本グランプリ特設ブースに並ぶアプリリア

ブースでは、レーシングスピリット溢れるアプリリアの最新モデルや、小椋藍選手がイベントで実際に走らせたトラックハウスカラーの「RS 660」を展示する。また、aprilia racingの2025チームウェアコレクションを中心とした純正アパレル商品を販売する。

展示車両は、「RS 660 Extrema」、「RS 457」、「SR GT 200 Replica」、「RS 660トラックハウス#79カラー」の4台を予定している。

さらに、aprilia racing teamおよびTRACKHOUSE MotoGP Teamのライダーによるサイン会も予定されている。

ブースはモビリティリゾートもてぎのGSプラザ内特設ブースに設置される。アパレルの販売は現金および各種キャッシュレス決済に対応する。

なお、センターラウンジエリアへの入場には観戦券が必要で、展示内容は変更する場合がある。ライダーのサイン会については、後日アプリリアジャパン公式SNSで案内される予定だ。