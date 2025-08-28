ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「アフリカの女王」の血統、アプリリアの新型アドベンチャー『トゥアレグ660』発売、176万円

アプリリア『トゥアレグ660』
  • ツーリングスクリーン、アルミ製サイドパニアケースを含むオプションを装着
  • LEDフォグランプとサイドプロテクションバー

ピアッジオグループジャパンは8月28日、アドベンチャーバイク新型『トゥアレグ660』を全国のアプリリア正規販売店で8月30日より受注開始すると発表した。

同モデルは、オフロード路面のみならず、高いオンロード性能を誇るミドルアドベンチャーマシン。過酷なラリーレイドで知られる「アフリカ・エコ・レース」でヤコポ・セルッティ選手がデビューから2連勝を収めた、「アフリカの女王」の称号を獲得した競技バージョンのベースモデルでもある。

2025年モデルではEURO 5+規制に準拠し、新しいスタイリングと技術的改良を施した。660cc2気筒エンジンは効率向上のため、スロットルボディ径を従来の48mmから52mmに拡大。新開発のジェネレーターにより慣性を低減し、加速性能を向上させている。

デザイン面では、象徴的なトリプルヘッドランプの構成を維持しながら、ヘッドランプクラスター周りをより滑らかで機能的なデザインに変更。カラーリングではレッドのフレームが映えるヘイルストームホワイトを採用している。

専用アクセサリーも充実しており、『トゥアレグ Rally』（日本未導入）専用パーツであるヘビーデューティなスポークホイールや大型スキッドプレートなどがオプション設定されている。また、ヒーティング機能付きコンフォートシートは3種類の高さが用意され、Aprilia MIAマルチメディアプラットフォームをオプションで取り付けることで、スマートフォンと連携したさまざまな機能をハンドルバースイッチから操作可能だ。

最高出力80HP（58.8kW）/9250rpm、最大トルク70Nm/6500rpm。車両重量は204kg（乾燥重量187kg）で、燃料タンク容量は18リットル。

メーカー希望小売価格は176万円（税込）で、出荷開始は2025年9月より順次予定している。

《ヤマブキデザイン》

