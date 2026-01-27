ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「午年ベスパ」登場！ 栗毛色の特別限定車『946 Horse』、価格はなんと220万円

午年を記念した栗毛色の特別限定車『ベスパ 946 Horse』
ピアッジオグループジャパンから2026年の干支である午年を記念したベスパの特別限定車『946 Horse』が新登場。メーカー希望小売価格は220万円（税込）で、3月上旬より出荷開始を予定。

【画像】午年を記念した栗毛色の特別限定車『ベスパ 946 Horse』

ベスパ946 Horseは、馬の自由な精神や優雅さ、探究心を表現した限定モデルだ。シリアル番号付きで生産され、イタリアの職人技とデザインへのこだわりが随所に反映されている。

ボディカラーは馬の光沢ある栗毛色を思わせる深みのある塗装が特徴で、マットとグロス仕上げのコントラストを採用した。シート下にはベスパの「V」を囲む金色の蹄鉄をあしらうほか、ブレーキキャリパーのガイドピンもゴールド仕上げとするなど、ゴールドのディテールを巧みに配置している。

乗馬用の鞍を思わせる革製シートに加え、上質なレザーを巻いたハンドルバーグリップとミラーステムを装備。イタリア製のリアバッグはシートと同じレザーを使用し、実用性とエレガンスを両立させた。ウインドシールドにはアルミニウム製のサポートを採用している。

車体はスチール製モノコックボディに、アルミ製パーツ（ホイール、ハンドルバー、サイドパネル、フロントマッドガード、ミラーサポート、シートサポート）を使用。熟練スタッフによるハンドメイドで高い質感を実現した。

LEDヘッドランプやLEDテールランプ、LCD多機能インストルメントパネルを採用し、伝統と現代技術を融合させている。安全装備として前後220mm径のディスクブレーキ、デュアルチャンネルABS、電子制御トラクションコントロールシステムASRを搭載。軽量アルミニウム合金製の12インチホイールが安全性を高めている。

エンジンは155cc・4ストローク空冷単気筒SOHC・3バルブで、電子制御式燃料噴射システムと自動無段階変速（CVT）を採用。ボディサイズは全長1965mm、全幅730mm、ホイールベース1405mm、燃料タンク容量は8リットルとなっている。

《ヤマブキデザイン》

