超小型EV「Jo-Car」、折り畳めばスーツケースサイズに…40‐45万円で販売めざす

DOKEは4月23日、開発中の折り畳み式超小型電気自動車「Jo-Car（ジョーカー）」の最新バージョンVer.0.4を公開した。

【画像】折り畳み式超小型電気自動車「Jo-Car（ジョーカー）」

Jo-Carは「世界の固定概念を解除する」をコンセプトに、折り畳める超小型EVとして一人乗りのパーソナルモビリティを目指す。走行時は公道を走れる一方、折りたたむと4輪で自立するスーツケースサイズへコンパクト化し、自宅の玄関や室内への持ち込みを想定する。

Ver.0.4では外観デザインを刷新し、フロント・リアにフルLEDライトを採用した。あわせてボディサイズのさらなるコンパクト化と軽量化を進め、都市部での取り回しや運搬コストの低減を狙う。

製品はミニカー区分（道路運送車両法第三条）で、駆動方式は電気モーター（定格0.6kW）。最高速度は50km/h（目標値60km/h）、定員は1名。販売予定価格は税別で40～45万円だ。

DOKEはVer.0.4をベースに、2026年末～2027年初頭の一般ユーザー向け販売開始に向けて安全性・実用性・品質の最終仕上げを進める。個人向けに加え、ホテルや空港、観光施設など法人向けの導入も視野に入れ、日本国内から順次展開する方針だ。

また、国内外の投資家や事業パートナーとの協議も進め、普及に向けた体制構築を進める、としている。