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三菱『デリカD:5』 、デビュー19年目で国内販売記録更新…2025年度

・三菱自動車のデリカD:5が2025年度国内販売2万6379台を記録した

・2007年発売以降で最多だった2007年度を上回り過去最高となった

・大幅改良モデルはエクステリア強化とS-AWC搭載で走破性と安定性を訴求する

三菱 デリカ D:5 改良新型
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  • 三菱 デリカD:5 新型

三菱自動車は4月16日、オールラウンドミニバン『デリカD:5』の2025年度国内新車販売台数が2万6379台となり、過去最高を更新したと発表した。

【画像】三菱 デリカ D:5 改良新型

同社によると、デリカD:5は2007年1月の発売以降、これまで最多だった2007年度の販売台数を上回り、最多記録を更新した。

デリカD:5は、SUV人気やアウトドア志向の高まりを背景に、SUVの走破性とミニバンの快適性・使い勝手を融合した「オールラウンドミニバン」として支持されてきた。

三菱 デリカD:5 新型三菱 デリカD:5 新型

同社は、2013年のクリーンディーゼルエンジン採用や、2019年のデザイン・パワートレイン大幅改良など、継続的な商品力強化が販売につながったとしている。

また、今年1月に販売を開始した大幅改良モデルでは、力強さを際立たせたエクステリアデザインを採用し、先進機能や利便性の高い装備を充実させた。

さらに、三菱自動車独自の四輪制御技術「S-AWC」を搭載し、さまざまな天候や路面での高い走破性と操縦安定性を実現するとしている。

三菱 デリカ D:5 改良新型三菱 デリカ D:5 改良新型

三菱自動車の国内営業本部長、中澤範行氏は「SUVの走破性とミニバンの快適性を高次元で融合させた唯一無二のパッケージは、変化する市場環境の中でも揺るがない魅力として評価されている」とコメントした。

《森脇稔》

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