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『ジムニー』の天井のデッドスペースを有効活用、IPFから「ルーフストレージパネル」が発売

IPF「ルーフストレージパネル for ジムニー」
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IPFからスズキ『ジムニー』（JB64W）、『ジムニーシエラ』（JB74W）専用パーツ「ルーフストレージパネル for ジムニー」が新発売。税込み価格は2万6400円。

【画像】IPF「ルーフストレージパネル for ジムニー」

ストレージパネルシリーズの第3弾となる同製品は、ラゲッジルーム（荷室）の天井付近にある使われていないスペースを有効活用するためのパネルだ。角穴と丸穴が開いたパネル構造により、モールシステムに対応した小物ケースやポーチを固定できるほか、M8アイナットやボルトを使って拡張性を高めることもできる。

本体はスチール製のため、マグネット製品をそのまま貼り付けて使用できる点も特徴のひとつだ。同社が販売する「マグネットマウント」を組み合わせれば、ランタンや荷物を引っ掛けることも可能になる。なお、マグネット製品は走行中に脱落する恐れがあるため、走行時は取り外す必要がある。

サイドストレージパネルと併用サイドストレージパネルと併用

取り付けは車体のアシストグリップ部を利用する方式で、車体への穴あけなどの加工は一切不要。パネルは前後に5cmずらして設置できるため、積載物に合わせた柔軟な配置が可能だ。

また、同社がすでに販売しているサイドストレージパネルやマルチユースバーと組み合わせることで、いわゆる「オーバーランドスタイル」と呼ばれる本格的なアウトドア仕様の車内空間を作り上げることができる。天井にランタンを吊り下げるなど、車中泊での活用も想定されている。

セット内容は本体パネル、ブラケット、ノブボルト、取付説明書。日本国内の自社工場で生産されている。

IPF「ルーフストレージパネル for ジムニー」IPF「ルーフストレージパネル for ジムニー」
《ヤマブキデザイン》

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