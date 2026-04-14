体験型展示イベント「LEXUS BEV PLAYGROUND」、東京・二子玉川で4月17日開始…最新『RZ』の試乗も

レクサス（LEXUS）は、体験型展示イベント「LEXUS BEV PLAYGROUND」を開催すると発表した。

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第1回は名古屋のレクサスギャラリー MIDLAND SQUAREで実施し、延べ12,886人が来場した。試乗予約はすべて満枠になったという。

この反響を受け、第2回は東京で開催する。会場は二子玉川 蔦屋家電で、期間は4月17日（金）～5月10日（日）だ。入場無料で、試乗体験は要予約となる。一部日程は当日体験も可能としている。

イベントでは、LEXUS BEVを通じて新たな価値や体験を「見て、触れて、感じて、知って、乗って」得られるように設計したという。

東京会場では、名古屋で好評だった体験コンテンツを軸に、立ち寄りやすいロケーションで展開する。LEXUS初のステアバイワイヤシステムを搭載した『RZ』改良新型モデルの試乗も用意する。

主な体験として、ステアリングモニュメントのフォトスポット、実物ステアリングで操縦する1/27スケールのRZラジコン体験、LEXUS初採用のインタラクティブマニュアルドライブ（IMD）の疑似体験、BEVの考え方を紹介するギャラリー展示などを予定する。

今後の巡回予定として、第3回は大阪のグランフロント大阪 ナレッジプラザで2026年5月15日（金）～6月7日（日）、第4回は名古屋のレクサスギャラリー MIDLAND SQUAREで2026年6月12日（金）～7月5日（日）を予定している。

試乗予約方法などの最新情報は特設ページ（または予約サイト）で案内する、としている。