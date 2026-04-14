ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

体験型展示イベント「LEXUS BEV PLAYGROUND」、東京・二子玉川で4月17日開始…最新『RZ』の試乗も

・LEXUS BEVの体験型展示イベント「LEXUS BEV PLAYGROUND」を東京で開催する

・二子玉川 蔦屋家電で4月17日～5月10日、入場無料で試乗は要予約

・ステアバイワイヤを体感するフォトスポットやラジコン、IMD疑似体験などを用意する

「LEXUS BEV PLAYGROUND」
  • 「LEXUS BEV PLAYGROUND」
  • ステアリングモニュメント
  • 1/27スケールのRZラジコンを実物のステアリングで操縦
  • 1/27スケールのRZラジコンを実物のステアリングで操縦
  • レクサスRZを展示
  • インタラクティブマニュアルドライブ(IMD)を、映像・サウンドとともに疑似体験
  • LEXUS BEV GALLERY
  • レクサスRZ550eに試乗可能

レクサス（LEXUS）は、体験型展示イベント「LEXUS BEV PLAYGROUND」を開催すると発表した。

【画像全8枚】

第1回は名古屋のレクサスギャラリー MIDLAND SQUAREで実施し、延べ12,886人が来場した。試乗予約はすべて満枠になったという。

この反響を受け、第2回は東京で開催する。会場は二子玉川 蔦屋家電で、期間は4月17日（金）～5月10日（日）だ。入場無料で、試乗体験は要予約となる。一部日程は当日体験も可能としている。

イベントでは、LEXUS BEVを通じて新たな価値や体験を「見て、触れて、感じて、知って、乗って」得られるように設計したという。

東京会場では、名古屋で好評だった体験コンテンツを軸に、立ち寄りやすいロケーションで展開する。LEXUS初のステアバイワイヤシステムを搭載した『RZ』改良新型モデルの試乗も用意する。

主な体験として、ステアリングモニュメントのフォトスポット、実物ステアリングで操縦する1/27スケールのRZラジコン体験、LEXUS初採用のインタラクティブマニュアルドライブ（IMD）の疑似体験、BEVの考え方を紹介するギャラリー展示などを予定する。

今後の巡回予定として、第3回は大阪のグランフロント大阪 ナレッジプラザで2026年5月15日（金）～6月7日（日）、第4回は名古屋のレクサスギャラリー MIDLAND SQUAREで2026年6月12日（金）～7月5日（日）を予定している。

試乗予約方法などの最新情報は特設ページ（または予約サイト）で案内する、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス（Lexus）

レクサス RZ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES