トヨタ自動車、知財功労賞を受賞…ハンマーヘッドやスピンドルボディなどデザイン戦略を評価

特許庁は2026年度の「知財功労賞」受賞者を決定し、トヨタ自動車が知財功労賞・特許庁長官表彰を受賞した。

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知財功労賞は、日本の知的財産権制度の発展・普及・啓発に貢献した個人や、制度を積極的に活用した企業などを表彰するものだ。

■デザインの一貫性を意匠制度で保護

トヨタ自動車の受賞理由の一つ目は、ブランドごとのデザインアイデンティティの確立と、それを支える意匠制度の効果的な活用だ。

トヨタ プリウスPHEV G ナイトシェード

トヨタブランドの「ハンマーヘッド」やレクサスブランドの「スピンドルボディ」など、ブランドごとに統一されたデザインの方向性を設定。そのデザインアイデンティティをもとに複数のバリエーションを創作し、他社との差異化と製品価値の向上を目指している。

レクサス RX

これを支えるために、関連意匠や部分意匠といった意匠制度を効果的に活用している点が評価された。

■特許・意匠・商標を組み合わせた知財保護

二つ目の受賞理由は、複数の知的財産権を組み合わせた保護戦略だ。

製品のデザインは意匠権で保護しつつ、機能的な構成は特許出願、ブランドのデザインアイデンティティは商標出願と、それぞれの権利を使い分けている。特許出願の担当者が意匠出願もあわせて検討する体制を整え、知財保護の強化を図っている。

■未来のモビリティ領域に知財リソースを集中

三つ目は、経営戦略と連動した知財活動だ。電動車や電池開発を含む「カーボンニュートラル」領域、および自動運転技術に関わる「ソフトウェアとコネクティッド」領域に重点的にリソースを配分し、意匠を含む知的財産権の取得・活用を強化している。

■知財功労賞とは

経済産業省・特許庁は毎年、知的財産権制度の発展・普及・啓発に貢献した個人に「知的財産権制度関係功労者表彰」、制度を有効に活用した企業などに「知的財産権制度活用優良企業等表彰」として、経済産業大臣表彰および特許庁長官表彰を行っている。2025年度からは農林水産・食品分野における農林水産大臣表彰なども加わり、これらを総称して「知財功労賞」と呼んでいる。