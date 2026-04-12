メインユニットは交換可能なら換えない手はない!?［カー用音響機材・チョイスの極意…メインユニット編］

カーオーディオ機材のアップグレードに興味を抱くドライバーに向けて、製品の選択法を解説している当連載。今回からは新章に突入し、「メインユニット」のチョイスの勘どころを説明していく。まずは、市販品へと換えるメリットについて解説していく。

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◆最新の「市販メインユニット」へと交換すると、ドライブの快適性もアップする！

さて、メインユニットはカーオーディオシステムの核となる重要アイテムだ。これに何を使うかで、どうシステムメイクしていくと良いのかが、そしてどこまで完成度を上げられるかが変化する。

ただ、昨今はこれを換えづらい車種が増えている。そうであればメインユニットは純正品のままでシステムアップしていくこととなるのだが、もしも交換が可能でしかも愛用のメインユニットがある程度古くなっているのなら、最新の市販品へと換えない手はない。

なぜなら、市販メインユニットは今も進化を続けていて、最新の機種へと換えることで使い勝手が上がりドライブの快適性も良化するからだ。

では、そのようになる具体的なポイントを説明していこう。

「市販メインユニット」を核にシステムが組まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:パラダ＜福井県＞）。

◆「AV一体型ナビ」ならナビの使い心地が良化し、音楽を聴くときの利便性もアップ！

まず「AV一体型ナビ」の場合には、地図が最新になる。もちろんナビが古くてもまめに地図データを更新していれば良いのだが、無料更新期間が終わると更新するのがおっくうになりがちだ。結果、地図が古くなっているというのなら、最新機種へと換えると地図も最新になりナビがぐっと使いやすくなる。

そして、もしも使用中のメインユニットがBluetoothに対応していなければ、それに対応した機種へと交換するとスマホの音楽を聴くときの利便性がアップする。Bluetooth接続ならコードが不要になり、都度の接続が自動で行われ、曲送り等の基本操作を車載機側でも行えるようになるからだ。

また、使用中のメインユニットが「HDMI入力端子」を持たない場合、それを装備する機種に換えると車内エンタメが充実する。

「市販メインユニット」を核にシステムが組まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:パラダ＜福井県＞）。

◆最新機種へと交換することで、楽しめるコンテンツの幅が広がる。音も良くなる！

というのも、HDMI入力端子が備わっているとスマホのミラーリングを行えるので、YouTube等の動画アプリが車内でもスムーズに楽しめるようになる。または動画系ストリーミングサービスを楽しめる「ストリーミングデバイス」の接続も行えて、ゲーム機やデジタルカメラといったデジタル機器の接続も可能となる。

さらには最新の市販メインユニットの中には、スペシャルなエンタメ機能を有する機種も多々ある。そういった機種を選べば、車内で楽しめるコンテンツの幅が広がる。

そして最新の市販メインユニットの中には、サウンドチューニング機能が優秀なモデルがいくつかある。そういう機種をチョイスすれば、本格的なシステム運用が可能になり、スピーカーを換えたりサブウーファーを導入したりするときに、それらの性能を一層引き出せるサウンドセッティングを行える。

今回は以上だ。次回は市販メインユニットのタイプ解説をお届けする。お楽しみに。