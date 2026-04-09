キアのSUV『セルトス』新型、ハイブリッドにe-AWD初搭載…ニューヨークモーターショー2026

キア・アメリカは、ニューヨークモーターショー2026において、SUV『セルトス』新型の北米初公開を行った。

【画像】キア・セルトス 新型

2代目となる新型セルトスは、先代の機動性と多用途性を受け継ぎながら、小型SUVセグメントの水準を引き上げることを目指した1台だ。室内空間、荷室容量、スクリーンサイズのいずれも先代を上回り、日常のドライブをアドベンチャーに変えたいユーザーに向けた充実した内容となっている。

■エクステリア：テルライドに通じるデザイン言語

キア・セルトス 新型

デザインはキアの「オポジッツ・ユナイテッド」哲学に基づき、自然と人間の対比する要素を融合させた。フラッグシップSUVの『テルライド』からインスピレーションを受け、アンバー色のデイタイムランニングライトがフロントフェイシアを縁取る。フラッシュドアハンドルや大胆なアングル、クリーンなラインが力強い存在感を演出する。

ボディサイズは先代より全長・全幅ともに拡大し、ホイールベースは先代比で約6.1cm（2.4インチ）延長された。最低地上高は先代の約18.5cm（7.3インチ）から最大約20.6cm（8.1インチ）に拡大している。

標準ホイールは16インチアルミで、X-ライン2.0Lは18インチ、X-ライン1.6TおよびX-ラインHEV（e-AWD装着時）は19インチのブラックホイールを装着する。新色としてテレイン・ブラウン、フロスト・ブルー、スノー・ホワイト・パール（ブラックルーフ）が追加された。

■インテリア：広さと先進技術の融合

キア・セルトス 新型

拡大されたボディにより、前後席ともに居住空間が向上。後席レッグルームは先代比で約2.5cm（1インチ）増加した。荷室容量は1列目後方で推定約1815L（64.1cu-ft）、2列目後方で推定約787L（27.8cu-ft）を確保する。

インテリアデザインもテルライドと『EV9』からインスピレーションを受けており、スクエア型ステアリングホイールやオープンセンターコンソールが特徴だ。ハイブリッドモデルはステアリングコラム式シフターとプッシュボタンスタートを採用し、センターコンソールの収納スペースを確保している。

X-ラインはモノトーンブラックのインテリアにシンテックスシートを採用。X-ラインプレスティッジパッケージには運転席リラクゼーションシートが含まれる。

■テクノロジー：最大約76cm（30インチ）の大型スクリーンと生成AI

キア・セルトス 新型

標準装備の12.3インチデジタルタッチスクリーンに加え、12.3インチのインストルメントディスプレイと5インチの空調操作パネルをオプション設定する。インフォテインメントシステムはキア最新のccNCを採用し、無線（OTA）アップデートに対応する。

ワイヤレスのアップル・カープレイとアンドロイド・オートは全グレードに標準装備される。「ヘイ、キア」と話しかけるだけで起動する生成AIアシスタントも搭載する。

ディズニー＋、ネットフリックス、ユーチューブのストリーミングサービスに対応するほか、NBAの全30チームや2026FIFAワールドカップのキア協賛を記念したディスプレイテーマも利用可能だ。前後席にUSB-Cポートを複数標準装備する。

■パワートレイン：セグメント唯一の3種類を設定

キア・セルトス 新型

新型セルトスはセグメントで唯一、3種類のパワートレインを用意する。

2.0リッター直列4気筒エンジンはキアのIVT（インテリジェント・バリアブル・トランスミッション）と組み合わせ、前輪駆動またはマルチモードAWDを選択できる。LX、S、EX、X-ラインの各グレードに設定される。

1.6リッターターボ直列4気筒エンジンは190hpを発生し、8速オートマチックトランスミッションと標準のマルチモードAWDシステムと組み合わせる。X-ラインのみに設定される。

2.0リッターと1.6リッターターボは2026年第2四半期に米国で発売予定だ。

新たに追加されるハイブリッドパワートレインは、1.6リッター直列4気筒ハイブリッドエンジンと6速デュアルクラッチトランスミッションを組み合わせる。前輪駆動に加え、キアのHEV SUVとして初となるe-AWDも設定される。ハイブリッドモデルの詳細および燃費数値は2026年末の発売に向けて順次発表される予定だ。価格は各モデルの発売日に近い時期に公表される。