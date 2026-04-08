クルマで「サウンドチューニング」が必要になるのはなぜ？［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

当連載では、カーオーディオシステムの完成度を上げていこうとする趣味の世界の、奥深さや面白さを明らかにしようと試みている。今回からは新章に突入し、「サウンドチューニング」について深掘りしていく。

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◆カーオーディオで「サウンドチューニング」が必要となる理由は3つある！

さて、クルマの中で良い音を聴こうとするときには、サウンドチューニングの巧拙も問題となる。

ところでホームオーディオでは、サウンドチューニングを行う機器が使われる頻度はカーオーディオほどは高くない。この違いはなぜに生まれるのかというと……。

その理由は主には3つある。まず1つ目の理由は、「カーオーディオでは、スピーカーの取り付けコンディションがクルマごとで変わるから」だ。

というのもホーム用のスピーカーは、スピーカーユニットがボックスに取り付けられた状態で売られている。なので例えば「A」というスピーカーがあったとして、それを購入した人は全員、「A」だからこそのサウンドを楽しめる。誰もが同一の完成型のスピーカーを手にできるからだ。

「サウンドチューニング」を行える機器（DSP）が搭載されたオーディオカーの一例（フォーカル・デモカー）。

◆クルマでは、スピーカーを完成させる作業の1工程として、チューニングも必要に！

対してカー用のスピーカーは、売られている状態ではまだスピーカーとして完成していない。車両に取り付けて初めて完成する。なので「B」というスピーカーがあったとして、これを購入してもどんな音がするかは取り付けてみないと結果が出ない。

なので取り付けを担当するインストーラーたちは、その時々の取り付ける状況の中でそのスピーカーがベストなパフォーマンスを発揮するようにいろいろと工夫してスピーカーを完成させていく。で、そのときにはサウンドチューニングも、スピーカーを完成させるための必要にして重要な1工程となる。取り付けるコンディションに応じて、最良なセッティングを模索する必要がある、というわけだ。

そしてカーオーディオにてサウンドチューニングが必要となる2つ目の理由は、「車室内が狭いから」だ。狭いがゆえに、スピーカーから放たれる直接音に加えて反射音も多く耳に入ってくる。このように、状況が複雑化することで弊害が引き起こされる……。

「サウンドチューニング」を行える機器（DSP）が搭載されたオーディオカーの一例（フォーカル・デモカー）。

◆反射音は、周波数特性の乱れを引き起こす。チューニングにてその是正が目指される！

引き起こされる弊害とは、以下のとおりだ。まず、反射する場所の素材固有の響きが音に乗る。またさらには、特定の周波数の音だけが増幅したり減衰したりする。

なおこのような状態のことは「周波数特性の乱れ」と称されて、その乱れは是正すべきものとなる。なので「サウンドチューニング機能」が使われることとなる。

そしてサウンドチューニングが必要となる3つ目の理由は「自由にリスニングポジションを決められないから」だ。家でオーディオ装置と向き合う際には、左右のスピーカーから等距離の場所に身を置けるが、クルマの中ではそうもいかずリスニングポジションが左右のどちらかに片寄る。結果、左右のスピーカーから放たれた音の到達タイミングがズレる。このことも是正すべきポイントとなり、「サウンドチューニング機能」が駆使される。

今回は以上だ。次回からは、「サウンドチューニング機能」の操作方法を説明していく。乞うご期待。