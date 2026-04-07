後方視界を純正比1.6倍ワイドに、ゼロスポーツ『WRX STI』『BRZ』向けルームミラー発売

スバル車のアフターパーツブランド「ZERO/SPORTS（ゼロスポーツ）」から、スバル『WRX STI』および『BRZ/GR86』向けとなるルームミラー「ワイドインナーリアビューミラー」が新発売。税込み価格は1万4850円。

【画像】ZERO/SPORTS「ワイドインナーリアビューミラー」

同製品は、車内の純正ルームミラーに被せて装着する後付けのミラーで、工具を使わずに簡単に取り付けることができる。純正品との比較で視界の面積を約1.6倍に拡大できる。

また、鏡面にはブルーコーティングが施されており、後続車のヘッドライトの反射率を約50％まで低減させることで、夜間走行時の眩しさを抑える効果がある。

デザイン面では、ミラーの枠がないフレームレスタイプを採用しており、車内の見た目を損なわないすっきりとした形状となっている。

適合車種はスバル・WRX STI（VAB）、BRZ（ZD8）/トヨタ・GR86（ZN8）。ただし、アドバンスドセイフティパッケージ装着車や、運転支援システム「アイサイト」を搭載している車両には取り付けることができないため注意が必要だ。

ZERO/SPORTS「ワイドインナーリアビューミラー」