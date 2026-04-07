ブレーキパッドの種類を比較！ ノンアス／ロースチール／セミメタの違いと選び方～カスタムHOW TO～

ブレーキパッドの種類はノンアス・ロースチール・セミメタが代表的で、街乗り向けからサーキット向けまで特性は大きく異なる。用途に合う選び方を知ることが、効きや扱いやすさを左右する。

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◆ブレーキパッドの種類と選び方

ブレーキパッドにはノンアス、ロースチール、セミメタなどいくつかの種類がある。それぞれ特性が異なり、ストリート向きやサーキット向き、兼用を想定したものなどがある。本記事では、それぞれの種類と特徴に加えて、選ぶ際の注意点まで解説する。

一般的な純正ブレーキパッドは国産車の場合、ほとんどが“ノンアス”と呼ばれる素材だ。これはノン・アスベストの略で、鉄などの金属成分がほぼ入っていないブレーキパッドのこと。

複数の繊維や樹脂を固めたもので、鳴きが発生しにくくダストも最小限に抑えやすい。そのかわり耐熱性は高くないため、サーキット走行や激しいワインディング走行などには不向きだ。もともとはその繊維としてアスベストが使われていたが、現在は代替素材に変わっているので人体に影響はない。

ノンアスのメリットは、低ダストで鳴きが出にくく、街乗りで扱いやすいことだ。反対にデメリットは高温域に弱い点で、連続ブレーキングが続く場面では性能が落ちやすい。通勤や買い物、家族を乗せる日常使用が中心なら、もっともバランスが取りやすい素材といえる。

◆ロースチールは街乗りとスポーツ走行の中間に位置する

ロースチールは、鉄分が少なめながら含まれているパッドである。鉄のほかにも複数の金属成分が配合され、耐熱性が高められている。

金属成分はその含有量を増やせば耐熱性が高くなり、スポーツ走行に対応できるようになるが、ダストが増える。さらにローターへの攻撃性も高まる。鳴きも発生しやすく、街乗りでの使用には向かなくなってくる。そうした弱点を抑えつつ、必要最小限の金属成分でまとめ、街乗りでも使えるスポーツパッドとして作られているのがロースチールと呼ばれるものだ。

ロースチールのメリットは、ノンアスよりも耐熱性が高く、ワインディングや軽いスポーツ走行まで視野に入れやすいことにある。デメリットは、ダストや鳴きが増えやすく、ローター摩耗もやや進みやすい点だ。対策としては、使用温度域と対応ステージを確認し、街乗り中心なら“ストリートスポーツ”をうたうモデルを選ぶと失敗しにくい。

◆セミメタは高温域に強いが街乗りでは扱いにくい

セミメタはセミメタリックの略で、メーカーによってはカーボンメタリックなどとも呼ばれる。こちらはロースチールよりも鉄分や金属成分が多く、さらにスポーツ走行向けのパッドになる。本格的なサーキット走行にも使えて、連続走行するレースでも使えるものまである。

各メーカーともに鉄分やカーボンなどが含まれていて、カーボンメタリックと呼ぶメーカーもある。ただし、そう呼ばないメーカーでも多くはカーボンが含まれている。使用温度の下限が100度以上や200度以上となっていることもあり、そうなると街乗りではかなり厳しい。普段乗りでは外気温から100度以下のことも多く、その温度帯で使うと温度が低すぎてパッドが鳴いたり、異常摩耗を起こしてパッドやローターがあっという間に減ってしまうこともある。

セミメタの最大のメリットは、高温域でも制動力が安定しやすく、サーキットや連続周回に対応しやすいことだ。一方で、低温時の効きや扱いやすさでは不利になりやすく、鳴きやダスト、ローター摩耗も出やすい。街乗りが中心なのに上位モデルだからという理由だけで選ぶと、期待した満足度につながらないことがある。

◆ロースチールとセミメタに統一基準はない

各社ともにノンアス／ロースチール／セミメタという3段階の商品構成が多いが、ポイントになるのはロースチールとセミメタに明確な統一基準がないことだ。例えば、鉄の含有量が何％以上はセミメタ、それ未満はロースチールといった基準はない。各パッドメーカーの社内基準として定義されていることはあっても、業界での統一基準はない。

そのためA社ではロースチールのパッドが、B社の基準ではセミメタに区分けされることもある。そういった差があるので、A社ではロースチールのパッドなのに耐熱温度が700度まで対応し、B社のロースチールパッドは500度までしか対応していないといったことが起きる。これは技術の差というより、その区分けがそれぞれの会社で違うことに起因している可能性が高い。

つまり、素材名だけで性能を判断するのは危険だ。選ぶ際は、名称ではなく使用温度域、対応ステージ、推奨用途、初期制動の強さ、ダスト量、鳴きの出やすさといった比較軸で見る必要がある。

◆ブレーキパッド選びは用途で決めるのが基本

こういったことがあるので「ロースチールのパッドでサーキット走行したけど、走行枠の後半でブレーキの効きが甘くなってきた」という場合には、できれば同じパッドメーカーの耐熱温度の高いパッドに変えたほうが間違いがない。パッドメーカー自体が変わると、区分けは違うのに特性はほぼ同じだった、なんてことが起きるのである。

ブレーキパッドは大は小を兼ねないのが特徴だ。街乗りしかしないのにスポーツパッドを入れても、ダストは出るし鳴きも発生しやすい。せっかくパッドを買うからと高価格帯のモデルを選ぶと、多くの場合はスポーツ性能が高いものになり、意外と普段乗りにはマッチしないこともある。使用するフィールドをしっかり見極めて選んでもらいたい。

選び方の目安を整理すると、日常使用中心ならノンアス、通勤に加えてワインディングも楽しむならロースチール、本格的なスポーツ走行やサーキット周回が前提ならセミメタが候補になる。迷った場合は、同じメーカー内で一段階ずつ上げていくほうが性能差を把握しやすい。

◆サーキット別に見るブレーキへの厳しさ

また、サーキット向けパッドを買う時の注意点は、ミニサーキットよりも大きなサーキットの方がローター温度が上がるとは限らないことである。ミニサーキットに行くからストリートメインのスポーツパッドでいいや、という人もいるが、ミニサーキットはブレーキが冷えるほど長いストレートがないため、ブレーキに厳しいコースも多い。逆に鈴鹿サーキットのようなレーシングコースは、意外とブレーキが冷えるし、フルブレーキも少ないので温度は上がりにくい。

レーシングコースではモビリティリゾートもてぎがもっともブレーキに過酷なコースだが、埼玉県のミニサーキットである本庄サーキットもそれと同等のブレーキの厳しさを持っている。

つまり、パッド選びでは“サーキットを走るかどうか”だけでなく、“どのコースをどのペースで走るか”まで考える必要がある。ミニサーキットだから軽いパッドで十分とは限らず、走行時間、車重、タイヤグリップ、ドライバーのブレーキング傾向でも必要性能は変わる。迷ったら、走行予定のコース実績があるメーカーやショップに相談するのが確実だ。