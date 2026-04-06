まずは音が良くなる伸びシロ＝「スピーカー」を刷新！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

純正オーディオの音に不満を抱いているのなら、システムアップを検討しよう。当連載では、それを実践しようと思ったときに参考になればと、ビギナー向けのスタートプランを全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している。

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今回は、広島県福山市にて店舗を構える実力ショップ、『アミューズ』の岡本さんに話を訊いた。

◆スピーカーは音の出口。それが良いものへと換われば、確実にサウンドが良化！

早速アミューズの岡本さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると…。

「純正オーディオシステムがシンプルな状況であれば、スピーカー交換をお薦めすることが多いです。スピーカーは音の出口ですから、それを良いものへと換えれば確実に音が変わります。

さらにいえば、純正スピーカーにはコストがかけられておらず性能もそれなりです。つまり純正スピーカーは、音を良くしようと思ったときの“伸びシロ”になります。市販品へと交換することでガラリと音が良化します。なのでここから手を付けるのが順当だと思っています。

ただし、純正オプションの高級オーディオシステムを搭載されている場合には、スピーカー交換は向きません。そのようなシステムでは複雑なサウンドセッティングが成されていて、その設定が交換するスピーカーにマッチしないんです」

『アミューズ（広島県福山市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカーは5万、6万円台のモデルがお薦め。エントリー機と比べて満足度が段違い！

「ちなみに当店では、スピーカー交換のセットプランをご用意しています。そのプランでは5万、6万円台のスピーカーを、デッドニングと取り付け工賃とを含めて税込11万円ほどでご案内しています。

ちなみにスピーカーはこのクラスのモデルにまで手を伸ばされると、得られる満足度がぐっと高まります。市販品は1万円台からありますが、それとの差がかなり開きますから。

なお初期投資をもっと抑えたいという場合には、デッドニングを後回しにされても良いと思います。デッドニングはスピーカー交換と同時にやった方が作業効率は良いのですが、必ずしも同時にやらなければだめというものでもありません。

むしろ後からやった方が、デッドニングの効果をはっきりと感じ取れます。そして音が良くなる感動を2度味わえます」

『アミューズ（広島県福山市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆次にはアンプDSPを導入すると、スピーカーを換えたこととの相乗効果で音が激変！

「ところでスピーカーを換えて音が変わる面白さをご体験いただいてご興味が湧かれたら、次のステップもご検討いただきたいですね。

なお次には、パワーアンプ内蔵DSPの追加がお薦めです。これを実行すると、音が激変します。ちなみにこちらを先にやるという手もありますが、当店では次のステップで良いと思っています。最初にやっても大きな効果を発揮しますが、これを付けると音がどう変わるのかをお客様がイメージしにくく、その点でハードルが高いんです。

しかしスピーカー交換とデッドニングを体験されると経験値が上がり、これが必要な理由もご理解いただきやすくなります。そしてスピーカーを換えてから行うと、導入して得られる効果がさらに高まります。ここまでされれば、純正システムとは別次元のサウンドを楽しめます。

お近くでしたらお気軽にお越しください。スピーカーのご試聴も可能です。お待ちしています」