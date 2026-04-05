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『ジムニー』オーナーの琴線に触れる、専用便利グッズのニューカマー、登場！［特選カーアクセサリー名鑑］

EXEA・・ブロックドリンクホルダー（E130JM/E131JM）
  • EXEA・・ブロックドリンクホルダー（E130JM/E131JM）
  • EXEA・タイヤドリンクホルダー（E135JM）
  • EXEA・スマートキーカバー2（E134JM）
  • EXEA・スマートキーカバー2（E134JM）

他とはひと味違う秀作「カーアクセサリー」を紹介している当コーナー。今回は人気車種の1つ、スズキジムニー』の専用アイテムの新作を3つお見せする。ジムニーは人気車種ゆえに、そのカーライフをさらに充実させるための専用パーツがさまざまリリースされている。

【画像全4枚】

カーアクセサリーの分野でも、便利小物が豊富に用意されている。特に、ジムニーは収納スペースが他車種と比べて少な目だと指摘されることが多いので、収納グッズが多彩に発売されている。今春も、収納関連アイテムを中心にユニークな注目作が新登場した。

では具体的に見ていこう。ますはこちら、星光産業がプロデュースするカーアクセサリーブランド、「EXEA（エクセア）」の『ブロックドリンクホルダー（E130JM/E131JM）』（価格：オープン、実勢価格：5480円前後/3940円前後）からピックアップする。当品は、『ジムニー、ジムニーシエラ、ジムニーノマド（JB64W/JB74W/JC74W）』の内装パネルを取り外して取り付けるドリンクホルダーだ。

なお当品には、ドリンクのみならずスマホも置ける。で、両方を置いたときスマホの画面にドリンクが被らず、ドリンクの出し入れにスマホが邪魔にならない。しかもスマホはドライバー側を向くので画面が見やすい。また、ウインカーレバーの操作にも干渉しない。というように、配慮がさまざま行き届いている。ドアの開閉に合わせてオン/オフするダウンライト付きのモデルとライトが省かれたモデルとがある。

EXEA・タイヤドリンクホルダー（E135JM）EXEA・タイヤドリンクホルダー（E135JM）

続いてもEXEAの新作、『タイヤドリンクホルダー（E135JM）』（価格：オープン、実勢価格：3940円前後）をフィーチャーする。当品もジムニー、ジムニーシエラ、ジムニーノマド（JB64W/JB74W/JC74W）に対応した専用品で、エアコンルーバーに取り付ける（6角レンチを付属）。

当品の最大の特長はそのデザイン。オフロードタイヤがモチーフで、ドリンクを置かない場合には折りたためてそのときに特に存在感を発揮する（ホワイトレター入り）。ホイール部分はお好みで取り換えられるよう2タイプを付属する。機能性も高い。ボトムのコースター部がドリンクをしっかりサポートし、アッパーリング部はドリンクの大きさに合わせてジャストフィットするように、角度を任意に変えられる。

EXEA・スマートキーカバー2（E134JM）EXEA・スマートキーカバー2（E134JM）

そしてもう1つEXEAの新作を取り上げる。それはこちら、『スマートキーカバー2（E134JM）』（価格：オープン、実勢価格：1740円前後）だ。こちらもジムニー、ジムニーシエラ、ジムニーノマド（JB64W/JB74W/JC74W）のそれぞれに対応している。ちなみに当品は2021年の春にリリースされていたモデルの進化版だ。新しくなり4か所をネジにてとめられるようになっていて、より強固な装着が可能となった（6角レンチを付属）。

なお、ポケットへの出し入れがしやすいように、硬質プラスチックにて仕上げられているところもストロングポイント。また電池交換時の繰り返しの開閉に耐えられるようにインサートナットも内蔵済みだ。ちなみに当品はブラックだが、他にアイボリー、グリーン、グレーも用意されている。

今回は以上だ。次回以降も気の利いたカーアクセサリーを選りすぐって紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。

《太田祥三》

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