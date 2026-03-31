『ノア/ヴォクシー』の車内を簡単調光、80系専用「LEDルームランプ」が販売開始

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、トヨタ『ノア/ヴォクシー』『エスクァイア』80系専用のタッチ式LEDルームランプの販売が開始された。購入は楽天市場、アマゾン、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み5480円より。

【画像】『ノア/ヴォクシー』80系専用LEDルームランプ

同製品は純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、後付け感なく装着できるLEDルームランプだ。

最大の特徴は、カバーを取り外すことなく、外側から触れるだけで操作できるタッチ機能だ。タップ操作で明るさを5段階に調整でき、ロングタッチでホワイト・アンバー・電球色の3種類の色味を切り替えられる。従来のLEDルームランプはカバーを外さなければ調光できないものが多く、手軽に操作したいというユーザーの声に応えた設計となっている。

『ノア/ヴォクシー』80系専用LEDルームランプ

取り付けは工具不要で簡単に装着できる。セット内容はフロントランプ、バニティランプ、2列目ランプ、3列目ランプ、ライセンスランプ、内張り剥がし、ステッカーで構成される。

適合車種はトヨタ・ノア（ZRR8#G／ZRR8#W／ZWR80G）、ヴォクシー（ZRR8#G／ZRR8#W／ZWR80G）、エスクァイア（ZRR8#G／ZWR80G）で、2014年1月以降のモデルに対応する（ヴォクシーZS 煌・煌めき3、ノアSi W×Bなど、純正LEDルームランプを搭載するグレードには非対応）。