クライスラーのミニバン『パシフィカ』、改良新型は表情一新…ニューヨークモーターショー2026で世界初公開へ

クライスラーは、ミニバン「パシフィカ」の改良新型を、4月1日に開幕するニューヨークモーターショー2026で世界初公開する。

アメリカで最も売れているミニバンの最新進化形として、外観の刷新、インテリアの充実、テクノロジーパッケージの拡張、新たな標準装備が盛り込まれた。

改良新型のセレクト、リミテッド、ピナクルの各トリムには、縦型LEDヘッドランプと「ピアノキー」と呼ばれる独自の発光サインを持つイルミネーテッドグリルを採用した新しいフロントフェイシアが与えられた。

リアには新しいクライスラーのウイングロゴとリフトゲートアプリケが追加され、力強くモダンなスタンスを演出している。新しいボディカラーとホイールデザインも加わり、個性の表現の幅が広がった。

なお、旧ボイジャーから名称が変わった新グレード「パシフィカLX」は、従来の外観デザインを踏襲しつつ、パワースライドドア、シートヒーター、ステアリングヒーターを標準装備した手頃な入門モデルとして設定されている。

7人乗りまたは8人乗りのキャビンでは、ステアリングホイールのエアバッグカバーにサテンクローム仕上げの新しいクライスラーウイングバッジが採用された。

最上位グレードのピナクルには、専用色「ブルーアガベ」のインテリアカラーが標準設定され、コッパーアロイのアクセントベゼル、ダークプラチナムペイント仕上げのインストルメントパネルデコトリム、「パーケット」パーフォレーションパターンとタングステンパティナパイピングを施したシートなど、新しい仕上げが随所に採用されている。

セーフティスフィアパッケージが強化され、ウインカー操作に連動するブラインドスポットビューと、パークセンス連動のカメラ自動起動機能が追加された。ドライバーの視認性と状況把握能力の向上を図っている。

テクノロジー面では、従来一体だったユーコネクト・シアターパッケージと新設の「ファミリーテックグループ」を分離した。これにより、アマゾン・ファイアTV内蔵、ファムカム室内カメラモニタリング、プレミアムオーディオ、追加電源ソケット、2列目・3列目向け機能など、家族のニーズに合わせた選択が可能になった。

全トリム標準装備となった高さ調整式パワーリフトゲートは、自宅のガレージ天井や駐車場の低い障害物を避けられるよう開口高さを設定できる実用的な機能だ。

また、パシフィカが同セグメントで唯一採用する「ストウ・アンド・ゴー」シート＆収納システムも継続搭載される。2列目・3列目シートをフロアに折りたたむことで、瞬時にフラットな荷室空間を作り出せる機能で、ロードトリップや大荷物の運搬、日常使いに対応する。