オフロード対応の冒険ミニバン、クライスラーが提案…車高70mmアップ

クライスラーが、ミニバン『パシフィカ』をベースにした「グリズリーピーク コンセプト」を、米国オーバーランド エキスポ マウンテン ウエストで初公開した。

同コンセプトは、40年にわたるミニバンのリーダーシップと1世紀の革新技術を基に、アメリカで最も売れているミニバンでアドベンチャーを楽しめることを実証するモデルだ。

近年増加しているオーバーランドやバンライフを楽しむ顧客のニーズに応え、柔軟性と睡眠スペースを重視した設計となっている。リフトアップされた全輪駆動のコンセプトは、ミニバンクラス最高の革新性、直感的なテクノロジー、オフロード性能を組み合わせている。

『パシフィカ グリズリーピーク コンセプト』の広々とした室内を最大限に活用するため、3列目シートを大型のカーゴフロアパネルに置き換え、収納や睡眠に最適な空間を提供している。

外装では、アークトス マット仕上げのペイントカラーにフォアシャドウ アクセントを採用。標準のリミテッド AWDモデルから前方2.75インチ（約70mm）、後方2.5インチ（約64mm）のサスペンション リフトを実施している。18インチのフォアシャドウ ホイールには31インチのBFグッドリッチ KO2 オールテレーン タイヤを装着した。

ルーフには、ライノラック パイオニア プラットフォーム ストレージ ラック、TYRI LED補助照明、ARB格納式オーニングを装備。バハ デザインズ LP4 LED フォグランプ ポッドも追加されている。

内装では、リミテッドグレードの統合コンソール付きインテリアをベースに、3列目シートの代わりにコンセプト カーゴフロアパネルを設置。2列目シート後方には追加のタイダウンを配置し、後部には115V/450Wの電源アクセスを提供している。

カラースキームはセメント グレーにリキッド チタニウム アクセントを採用し、カツキン レザーシート、オレンジのシートベルト、ユニークなディンプル パーフォレーション付きスポーツ ステアリング ホイールなどを装備している。

《森脇稔》

