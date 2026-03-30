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デジタル定期券「RYDE PASS」、埼玉大学線で導入…国際興業バス・西武バスが4月1日販売開始

国際興業バス・西武バス共通定期券（イメージ）
  • 国際興業バス・西武バス共通定期券（イメージ）

国際興業と西武バスは、4月1日（水）から、埼玉大学線においてデジタル乗車券アプリ「ライドパス（RYDE PASS）」に対応したデジタル定期券の販売を開始する。

「ライドパス」は、スマートフォンにアプリをダウンロードすることで、窓口へ行くことなく、いつでも・どこでも簡単にキャッシュレスで定期券を購入できるモビリティプラットフォームだ。定期券販売所の混雑緩和など、利用者の利便性向上を目的としている。

定期券の名称は「国際興業バス・西武バス共通定期」で、対象路線は「北浦和駅西口～埼玉大学」および「南与野駅西口～埼玉大学」の2区間。有効期間は1か月・3か月から選べる。

取扱い券種は通勤定期券、通学定期券、小児定期券、通勤小児定期券の4種類で、それぞれに障がい者割引定期券も用意されている。なお、通学定期券および障がい者割引定期券の購入には、各種証明書のアップロードが必要となる。

利用する際はアプリをダウンロードし、定期券メニューから「国際興業バス・西武バス共通定期」を選択して購入する。決済はクレジットカード、グーグルペイ（Google Pay）、アップルペイ（Apple Pay）、ペイペイ（PayPay）、ディー払い（d払い）に対応している。

乗車時は、スマートフォン画面に表示される「定期券を見せる」をタップし、動画表示された定期券面を乗務員に提示する形式となる。ICカードのように読み取り部へタッチする方式には対応していない。

ライド株式会社は2019年9月設立。「世のため、人の移動のため。」をビジョンに掲げ、鉄道・バス・路面電車・旅客船など幅広い乗車券のデジタル化を支援するモビリティプラットフォーム「ライドパス」を企画・運営している。システム開発が不要なため初期費用や保守費用を抑えられ、規模を問わずあらゆる交通事業者への導入が可能だ。

《森脇稔》

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