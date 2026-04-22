西武「新型観光特急」発表…大河原邦男がデザイン監修　2028年度運行開始

西武鉄道は4月21日、10000系「ニューレッドアロー」1編成をリニューアルし、新宿線の新たな観光特急として2028年度に運行開始すると発表した。

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対象となる10000系は、1969年に登場した5000系「レッドアロー」の後継として1993年にデビューし、新宿線特急「小江戸」として運行してきた車両である。現在の定期運行は2027年春に終了し、その後リニューアルを受け観光特急へ転用される。

新たな観光特急は、西武新宿～本川越間などで運行予定だ。7両編成（10112編成）を使用し、VVVFインバータ制御を備えた既存車両を活用することで、環境負荷の低減も図る。

最大の特徴はデザインだ。車両の外装・内装は、『機動戦士ガンダム』などで知られるメカニックデザイナー、大河原邦男氏が監修する。同氏が鉄道車両のデザインを一貫して手掛けるのは初めてで、機能美に加え「温かみ」や「親しみやすさ」を融合させたデザインになるという。

車内は従来の通勤型特急から大きく刷新される。一般席に加え、半個室やソファ席を設けた特別感のある空間とし、バーカウンターも新設。軽食やドリンクの提供を行うことで、移動そのものを楽しめる観光列車とする。

西武鉄道は、連続立体交差事業などで進化を続ける新宿線において、本列車を新たなシンボルと位置付ける考えである。列車名称やサービスの詳細は、今後発表される予定だ。