テイン、ホンダ『シビックRS』、スズキ『ソリオバンデッド』向けフルスペック車高調「フレックスZ」発売

サスペンション専門メーカー・テインが販売中のフルスペック車高調「フレックスZ」に、ホンダ『シビックRS』（FL1 2024年9月～）とスズキ『ソリオバンデッド』（MA37S 2020年12月～2024年12月）の適合車種ラインナップが追加された。

【画像】テインのフルスペック車高調「フレックスZ」装着イメージ

「フレックスZ」は減衰力調整に16段伸/縮同時調整、車高調整機構に複筒式・全長調整式を採用した“プライス以上の価値を持つ”国産フルスペック車高調。シールド構造を採用することで、減衰力調整・全長調整式・アッパーマウント付属（一部）とフルスペックでありながら、高品質とロープライスを両立した人気の車高調キットとなっている。

テイン フレックスZ シビックRS装着例（フロント 30mmダウン / リア 30mmダウン）

今回追加のシビックRS用ではフロント/リアともに強化ゴムマウントが付属し、車内から減衰力をリモートコントロールできるEDFCシリーズに対応する（別売り）。ノーマルの抑制感の効いた乗り味は残しつつ、街乗りなど低中速走行時のゴツゴツ感を低減。快適性とともにスタビリティの向上を図り、街乗りからワインディングまで楽しめるチューニングとしている。価格は15万7300円（税込）。

ソリオバンデッド用ではフロント/リアともに純正マウント使用・EDFCシリーズは非対応。ノーマルの軽快さはそのままに、スプリングレート・減衰力を最適化。ボディロールの低減とコーナリング中のコントロール性の向上を図り、街乗りなど低中速走行時の快適性にも配慮したチューニングとなっている。価格は14万6300円（税込）。

両車種向けともに3年または6万kmの製品保証付き。