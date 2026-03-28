ドリンクもスマホもどっちも置ける！ サンワサプライ、“ドリンクホルダーに差し込むだけ”の車載ホルダー発売

サンワサプライの直販サイト・サンワダイレクトから、ドリンクホルダーに差し込むだけで設置できる車載ホルダー2機種が新発売。MagSafe対応の「200-CAR126」とタブレット対応伸縮ホルダー付きの「200-CAR127」で、どちらもホルダーを設置した後も飲み物を置けるのが特徴だ。

【画像】ドリンクホルダーに差し込むだけで設置できる車載ホルダー

従来の車載ホルダーは吹き出し口やボタンを隠してしまったり、視界の妨げになったりする課題があった。またドリンクホルダー取付タイプでは飲み物が置けなくなる問題もあった。今回の製品はドリンクホルダーを塞がない設計で、スマホやタブレットを設置しながら飲み物も置ける実用的な構造を実現した。

200-CAR126はフレキシブルアーム、200-CAR127は2箇所のアーム関節を搭載し、車種や座席位置に合わせて柔軟に調整できる。ボールジョイント部や根元部分も可動するため、画面の向きや高さ、角度を細かく設定可能だ。視線移動を抑えながら見やすい位置に配置でき、ナビ確認や音楽操作がスムーズになる。

MagSafe対応の「200-CAR126」

設置方法は車のドリンクホルダーに差し込むだけで、工具不要で手軽に取り付けられる。固定部側面にはクッション素材を採用し、ガタつきを抑えながら安定して設置できる。直径10cmまでのドリンクホルダーに対応し、さまざまな形状にフィットしやすい仕様だ。

前席だけでなく後部座席のドリンクホルダーにも設置しやすく、車内のさまざまな場所で活用できる。助手席では地図や情報確認用に、後部座席では動画視聴用にと、用途に応じた使い分けが可能だ。

200-CAR126は耐荷重350gでMagSafeに対応し、付属のメタルリングを貼り付けることでマグネット非対応機器にも取り付けられる。ダイレクト販売価格は税込み3680円。200-CAR127は耐荷重800gで、幅12.5cm～25.5cmまで対応する伸縮ホルダーを採用している。ダイレクト販売価格は税込み3280円。

タブレット対応伸縮ホルダー付きの「200-CAR127」