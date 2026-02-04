サンワサプライ、最大65Wの高出力“超小型”カーチャージャー発売

サンワサプライの直販サイト・サンワダイレクトから、PD65Wに対応した超小型カーチャージャー「200-CAR124AC」が新発売。販売価格は2680円（税込）。購入はサンワダイレクト本店ほか、アマゾン・楽天・Yahoo!ショッピング・au Payマーケット店から。

【画像】サンワサプライのPD65W対応カーチャージャー「200-CAR124AC」

「200-CAR124AC」はType-CとType-Aの2つのUSB ポートを搭載し、スマートフォンとタブレット、あるいはPCとスマートフォンなど、2台同時充電が可能なカーチャージャー。家族でのドライブや営業車での使用など移動中の同乗者とのシェア利用にも適している。

Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、最大65Wの高出力を実現する。スマートフォンはもちろん、タブレットやノートPCまで、移動中でも効率よく充電できる。

12V/24V入力に対応しているので、一般的な乗用車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用可能だ。

また、最大65Wの高出力モデルでありながら、本体は直径約20mm×40mmの小型サイズを実現。アクセサリソケットにすっきり収まり、車内の見た目を損なわない。取り外しやすい取っ手付きで、使い勝手にも配慮されている。洗練されたメタリック塗装を採用し、車内に馴染む外観となっている。