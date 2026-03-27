インフィニティ、新型SUVクーペ『QX65』発表…金箔入りサンファイアレッド塗装やVCターボ採用

インフィニティは、新型SUVクーペ『QX65』を米国で発表した。

【画像】インフィニティ『QX65』

スポーティで躍動的なスタイリングと、本物の金でコーティングされたガラスフレークを含むサンファイアレッド塗装が特徴で、大胆なデザインと洗練されたインテリア、レスポンシブな走りを融合させている。

インフィニティ『QX65』

QX65は、ブランドの「アーティストリー・イン・モーション」デザイン言語の進化形で、ドラマチックなアーチ型ルーフライン、ワイドでスポーティなスタンス、精密に描かれたボディサイドが印象的な外観を生み出している。2列目シート後方で35.8立方フィート、1列目シート後方で67.7立方フィートの競争力のある荷室容量を確保している。

新色のサンファイアレッド塗装は、本物の金でコーティングされたガラスフレークを使用し、独特の外観を実現するために3層塗装を施している。この仕上げは、静止時でも動きと感情的なエネルギーを伝える。

インフィニティ『QX65』

QX65には、それぞれ異なる視覚的個性を持つバリエーションが用意されている。QX65スポーツは、よりスポーティなフロントグリルデザイン、専用20インチホイール、グラファイトヘッドライナー、グロスブラックカーボナイトインテリアトリムを採用。ウィンドウトリム、ルーフレール、ドアトリム、リアバンパープロテクター、すべてのエンブレムがグロスブラック仕上げとなっている。

QX65オートグラフは、インフィニティの最高の職人技を特徴としている。外装はサテンクロームウィンドウサラウンドトリム、21インチマシン仕上げホイール、ブラック塗装ルーフを装備。キャビン内部には、オープンポアウッドトーンアクセント、キルティングダッシュボード、着物の重なった折り目からインスピレーションを得た非対称斜めキルティングパターンのセミアニリンレザーシートを採用。フロントシートにはマッサージ機能も搭載されている。

インフィニティ『QX65』

インフィニティQX65は、Googleアシスタントを含むGoogle統合機能を備えたデュアル12.3インチディスプレイを搭載。標準でワイヤレスアップルカープレイとアンドロイドオートを装備し、Qi2規格のワイヤレス充電パッドと組み合わせて日常的な利便性を提供する。

2種類のクリプシュプレミアムオーディオシステムが用意されている。QX65スポーツは600ワットの出力を持つ16スピーカークリプシュプレミアムシステムで、8インチトライパワーサブウーファーと1インチチタニウムドームツイーターを搭載。QX65オートグラフは1200ワットの出力を持つ20スピーカークリプシュリファレンスプレミアシステムを装備している。オートグラフグレードには、ヘッドレストスピーカーを使用してドライバーと助手席乗員に音楽や電話会話を個別に届けるインディビデュアルオーディオ機能も搭載されている。

音質をカスタマイズするため、インフィニティドライバーは新しいパーソナライズドサウンドアプリを使用して、聴覚や好みに合わせてオーディオバランスを簡単に調整できる。

インフィニティQX65は、268馬力と286lb-ftのトルクを発生する可変圧縮ターボエンジンを搭載し、9速オートマチックトランスミッションと組み合わせている。パワートレインは、レスポンシブで自信に満ちた加速と大胆なトルク供給、よりスポーティで積極的なシフトスケジュールのために独自にチューニングされており、決定的な発進性能と力強い合流能力を実現している。

標準装備のインテリジェント全輪駆動システムは、さまざまな路面状況で確実なトラクションを確保する。QX65は適切に装備された場合、6000ポンドの牽引定格を持つ。

QX65には、予測前方衝突警告、ブラインドスポット警告、ブラインドスポット介入、車線逸脱防止、ハイビームアシスト、リアパーキングセンサー、プロパイロットアシストを含む、標準の安全および運転支援技術の広範なリストが用意されている。オプション機能には、スマートリアビューミラーと10.8インチカラーヘッドアップディスプレイが含まれる。

QX65スポーツとオートグラフには、3Dアラウンドビューモニター、フロントワイドビュー、インビジブルフードビューを含むいくつかの革新的なカメラ機能が追加されている。これらのシステムは、高度な画像処理を使用してドライバーが車両の周囲を見るのを助け、駐車、混雑した市街地、その他の狭い操作をより便利にする。

ロードトリップやその他の高速道路での旅をサポートするため、QX65オートグラフにはプロパイロットアシスト2.1が用意されている。対応する高速道路を走行する際、ドライバーはボタンを押すことでプロパイロットアシスト2.1に加速、ステアリング、ブレーキを任せることができる。ただし、ドライバーは常に注意を払い、いつでも引き継ぐ準備をしておく必要がある。