「カッコええー！」インフィニティの新型クーペSUV『QX65』発表に、「日本で売れるんちゃう？」などSNS沸く

インフィニティは、新型SUVクーペ『QX65』を米国で発表した。スポーティで躍動的なスタイリングと、本物の金でコーティングされたガラスフレークを含むサンファイアレッド塗装が特徴で、大胆なデザインと洗練されたインテリア、レスポンシブな走りを融合させている。この発表にSNSでは、「カッコええー！！」「日本で売れるんちゃう？」など話題となっている。

【画像】インフィニティの新型クーペSUV『QX65』

QX65は、ブランドの「アーティストリー・イン・モーション」デザイン言語の進化形で、ドラマチックなアーチ型ルーフライン、ワイドでスポーティなスタンス、精密に描かれたボディサイドが印象的な外観を生み出している。2列目シート後方で35.8立方フィート、1列目シート後方で67.7立方フィートと、競争力のある荷室容量を確保している。

新色のサンファイアレッド塗装は、本物の金でコーティングされたガラスフレークを使用し、独特の外観を実現するために3層塗装を施している。

インフィニティ『QX65』

QX65には、それぞれ異なる視覚的個性を持つバリエーションが用意されている。「QX65スポーツ」は、よりスポーティなフロントグリルデザイン、専用20インチホイール、グラファイトヘッドライナー、グロスブラックカーボナイトインテリアトリムを採用。ウィンドウトリム、ルーフレール、ドアトリム、リアバンパープロテクター、すべてのエンブレムがグロスブラック仕上げとなっている。

「QX65オートグラフ」は、インフィニティの最高の職人技を特徴としている。外装はサテンクロームウィンドウサラウンドトリム、21インチマシン仕上げホイール、ブラック塗装ルーフを装備。キャビン内部には、オープンポアウッドトーンアクセント、キルティングダッシュボード、着物の重なった折り目からインスピレーションを得た非対称斜めキルティングパターンのセミアニリンレザーシートを採用。フロントシートにはマッサージ機能も搭載されている。

パワートレインには、268馬力と286lb-ftのトルクを発生する可変圧縮ターボエンジンを搭載。9速オートマチックトランスミッションと組み合わせている。標準装備のインテリジェント全輪駆動システムは、さまざまな路面状況で確実なトラクションを確保する。QX65は適切に装備された場合、6000ポンドの牽引定格を持つ。

インフィニティ『QX65』

安全機能では、予測前方衝突警告、ブラインドスポット警告、ブラインドスポット介入、車線逸脱防止、ハイビームアシスト、リアパーキングセンサー、プロパイロットアシストを含む、標準の安全および運転支援技術の広範なリストが用意されている。オプション機能には、スマートリアビューミラーと10.8インチカラーヘッドアップディスプレイが含まれる。

スポーツとオートグラフには、3Dアラウンドビューモニター、フロントワイドビュー、インビジブルフードビューを含むいくつかの革新的なカメラ機能が追加されている。これらのシステムは、高度な画像処理を使用してドライバーが車両の周囲を見るのを助け、駐車、混雑した市街地、その他の狭い操作をより便利にする。

またQX65オートグラフにはプロパイロットアシスト2.1が用意されている。対応する高速道路を走行する際、ドライバーはボタンを押すことでプロパイロットアシスト2.1に加速、ステアリング、ブレーキを任せることができる。

インフィニティ『QX65』

価格は5万3990ドル（約865万円）から。

この発表に日本のX（旧Twitter）でもクルマファンが反応。「えっかっこ良くない？」「インテリアもイカす」「日本で売れるんちゃう？」などのコメントが寄せられ話題となっている。

また、「これを輸入してほしいと個人的には思うんだよなぁ（小声）」「カッコええー！！ 日産はムラーノを日本で復活させるより同じクラスのこっちを日本で売った方がええんちゃう？ほんまカッコええ！！」「カッコいいですね！ まあ今の日本で見てみたいけど厳しいか…」など、日本導入を期待する声や、「長さと幅はランクル300やメルセデスGLEとほぼ同じ大きさなんだよな。デカい」などそのサイズに驚きを見せるユーザーもみられた。