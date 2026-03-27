洗車初心者の“何を揃えればいい？”を解決、基本アイテムを一式に「Sarupika 洗車スターターセット」発売

ユニオンエタニティが運営するカーケア専門店モビフルは、洗車初心者向けに基本アイテムを一式にまとめた「Sarupika 洗車スターターセット」を発売した。価格は2820円（送料込）で、購入は公式モビフルECサイトのほか、アマゾン、楽天、Yahoo!ショッピングより。

【画像】Sarupika 洗車スターターセット

同セットは、洗車から仕上げまでに必要な基本アイテムをまとめて揃えられるのが特徴だ。シャンプー、下地、ウロコ取り、コーティング剤の4種類（各30ml）に加え、スポンジ2個、マイクロファイバークロス1枚をセットにしたオールインワン仕様となっている。

カーシャンプーは泡立ちの良さとすすぎやすさを両立し、研磨剤不使用でボディへの負担を抑える。ウロコ取りはガラスやボディに付着した水シミやミネラル汚れを効率よく除去する。下地は洗車後の表面を整え、コーティング剤の密着性を高める役割を果たす。コーティング剤は艶・撥水・防汚性能を付与し、紫外線や酸性雨、花粉、鳥のフンなどから車体を保護する。

同社によると、洗車用品は種類が多く「最初に何を買えばいいかわからない」「個別に購入するのが面倒」という初心者の悩みに応える形で開発した。「汚れを落とす」「洗う」「整える」「守る」という洗車の基本工程を、誰でも自宅で再現しやすいようパッケージ化したという。

Sarupikaは「もっと簡単に、もっときれいにできる洗車用品があればいいのに」という現場の声から生まれたカーケアブランドだ。日本製の洗剤を使用し、1本ずつ手作りで製造している。初心者でも扱いやすく、上級者も納得の品質を目指したとしている。

スターターセットは上記EC販売のほか、京都市伏見区のWhitepit京都伏見本店に設置された自動販売機でも購入でき、洗車場でその場ですぐに使用できる環境が整えられている。

さらに、より手軽に試せる1000円（税込）の「サンプルセット」も販売中だ。自分で洗車を行うことにハードルを感じている人や、Sarupikaの商品をまず試してみたい人向けのセットとして展開している。