＜新連載＞［初心者必読！ スピーカー交換丸分かり］純正スピーカーには期待できない、それはなぜ？

クルマは格好のリスニングルームともなる。好きな音楽を誰にはばかることなく大音量で聴けるがゆえだ。その音楽をもっと良い音で楽しみたいと思うなら、「スピーカー交換」を検討しよう。ここでは、その選び方から実行法までを全方位的に解説していく。

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◆“音の出口”である「スピーカー」をより良いものへと交換すれば、音は良くなる！

カーオーディオの音を良くしたいと思ったとき、その方法はさまざまある。で、その中でもっとも分かりやすいやり方はズバリ、スピーカー交換だ。音は最終的にはスピーカーから聴こえてくる。その“音の出口”をより良いものへと交換すれば、出音のクオリティは確実に上がる。

しかもスピーカーは、純正品と市販品との性能差がかなりある。そしてその差はますます広がる傾向にあると、さまざまな場所で指摘されている。

そうなっているポイントは2つある。1つは「コストカットが進められていること」で、もう1つは「軽量化が進められていること」だ。

それぞれがどういうことなのかを説明していこう。まずは「コストカットが進められていること」について。

純正スピーカーの一例。

◆「純正スピーカー」は低コストで仕上げられている。結果、音質性能もそれなりに…

コストカットが進められている理由は、「クルマは厳しい価格競争下にさらされているから」だ。なので、走行性能や安全性能といった主要な性能には直結しない部分については、できる限り低コストにて仕上げられる傾向が強まっている。

その中でスピーカーは快適性能には関係するものの、走行性能と安全性能には直結しないので、ますますチープになっている。

しかしスピーカーは実は、注がれるコストと性能が比例しがちだ。メカとしてはかなりのローテクなものであり、仕組みは100年以上前に発明されたときとほぼ変わっていない。このようなシンプルな工業製品は得てして、コストが性能にダイレクトに反映されやすい。物量を注げば注ぐほど性能が上がっていく。なので、超高級品も存在する。

対して「純正スピーカー」はその逆方向へと進んでいるわけで、性能もそれなりにならざるを得ない。

純正スピーカーの取り付け位置の一例。

◆スピーカーは性能を上げようとすれば重くなる。しかし純正スピーカーは…

次いで、「軽量化が進んでいること」について説明しよう。昨今のクルマには、高い燃費性能が求められている。で、それを達成する鍵の1つとなるのは、「軽さ」だ。なので、軽くできる部分はとことん軽く作られている。

スピーカーもしかりだ。フレームは樹種製である場合が多く磁気回路も小さく仕上げられるようになっている。しかしスピーカーは本来、性能を上げようとすると重くなる。フレームは屈強なほど良く、磁気回路もハイパワーである方が良い。純正スピーカーはその法則にも逆らっている。

対して「市販スピーカー」はしっかりコストをかけて作られていて、重い。結果エントリーモデルであっても純正スピーカーとの性能差は顕著だ。ゆえに、換えれば確実に音が良くなる。

今回は以上だ。次回からは、市販スピーカーの種類についての説明を開始する。こうご期待。