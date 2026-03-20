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製造廃止の純正部品をNISMOが復刻、日産『スカイラインGT-R』用ヘリテージパーツを追加発売

日産『スカイラインGT-R』（BNR32）
  • 日産『スカイラインGT-R』（BNR32）
  • 日産『スカイラインGT-R』（BCNR33）
  • 日産『スカイラインGT-R』（BNR34）
  • BRACKET-BUMPER LH
  • LINK COMPL LH
  • MUDGUARD-CTR LH

NISMOが日産『スカイラインGT-R』（BNR32、BCNR33、BNR34）用NISMOヘリテージパーツの追加販売を4月1日より開始する。

【画像】NISMOが復刻する日産『スカイラインGT-R』用ヘリテージパーツ

今回追加発売される商品は、製造廃止となった日産純正部品を当時と同一サプライヤーで復刻生産した「純正復刻品」で、ラインナップは以下の3製品となっている。

【BNR32用】
BRACKET-BUMPER RH［62220-RHR20］：6600円（税込）※ブラケット、フロントバンパーサイド右
BRACKET-BUMPER LH［62221-RHR20］：6600円（税込）※ブラケット、フロントバンパーサイド左

BRACKET-BUMPER LHBRACKET-BUMPER LH

【BCNR33用】
LINK COMPL RH［54504-RHR30］：8万2500円（税込）※リンク コンプリート、トランスバース右
LINK COMPL LH［54505-RHR30］：8万2500円（税込）※リンク コンプリート、トランスバース左

【BNR34用】
MUDGUARD-CTR RH［G6856-RHR40］：6万6000円（税込）※マッドガード、センター リア右
MUDGUARD-CTR LH［G6857-RHR40］：6万6000円（税込）※マッドガード、センター リア左

上記品番はNISMO部品番号だが、NISMOサイトでは旧日産純正部品番号でも検索が可能となっている（発注対応はNISMO部品番号のみ）。

LINK COMPL LHLINK COMPL LH
MUDGUARD-CTR LHMUDGUARD-CTR LH
《ヤマブキデザイン》

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