製造廃止の純正部品をNISMOが復刻、日産『スカイラインGT-R』用ヘリテージパーツを追加発売

NISMOが日産『スカイラインGT-R』（BNR32、BCNR33、BNR34）用NISMOヘリテージパーツの追加販売を4月1日より開始する。
【画像】NISMOが復刻する日産『スカイラインGT-R』用ヘリテージパーツ
今回追加発売される商品は、製造廃止となった日産純正部品を当時と同一サプライヤーで復刻生産した「純正復刻品」で、ラインナップは以下の3製品となっている。
【BNR32用】
BRACKET-BUMPER RH［62220-RHR20］：6600円（税込）※ブラケット、フロントバンパーサイド右
BRACKET-BUMPER LH［62221-RHR20］：6600円（税込）※ブラケット、フロントバンパーサイド左
【BCNR33用】
LINK COMPL RH［54504-RHR30］：8万2500円（税込）※リンク コンプリート、トランスバース右
LINK COMPL LH［54505-RHR30］：8万2500円（税込）※リンク コンプリート、トランスバース左
【BNR34用】
MUDGUARD-CTR RH［G6856-RHR40］：6万6000円（税込）※マッドガード、センター リア右
MUDGUARD-CTR LH［G6857-RHR40］：6万6000円（税込）※マッドガード、センター リア左
上記品番はNISMO部品番号だが、NISMOサイトでは旧日産純正部品番号でも検索が可能となっている（発注対応はNISMO部品番号のみ）。LINK COMPL LH