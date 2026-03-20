大蛇が乱舞！ SHOEI、フルフェイスモデル『X-Fiftee』に新グラフィックモデル「オロチ」登場

SHOEIが販売中のフルフェイスヘルメット『X-Fifteen（エックス・フィフティーン）』に、新グラフィックモデル「OROCHI（オロチ）」を追加。税込み価格は9万5700円。販売開始は6月より。

【画像】SHOEI X-Fifteen OROCHI

X-Fifteenは長期間にわたる研究と風洞実験により、空力性能をはじめとしたあらゆる面で高い性能を誇るレーシング向けヘルメット。AIM+（Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber）構造を採用し、強靱なガラス繊維と3次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラスしており、軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造となっている。

今回追加される「オロチ」は螺鈿細工風の鮮やかな大蛇たちがヘルメット天面部に乱舞しているデザインだ。八岐大蛇をモチーフにしたものなのか、刀ではなく剣も描かれているほか、後部には剣を構える武者も描かれている。

サイズはXS（53～54cm）、S（55～56cm）、M（57～58cm）、L（59～60cm）、XL（61～62cm）、XXL（63～64cm）の6サイズ。布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、防曇シート、ロアエアスポイラー、SHOEIロゴステッカー、シールド用ステッカーNo.11が付属する。