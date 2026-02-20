ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ZFの電動バス用アクスル「AxTrax 2 LF」、インド自動車メーカーが採用…最大20%の省エネ性能

ZFの電動バス用アクスル「AxTrax 2 LF」
  ZFの電動バス用アクスル「AxTrax 2 LF」

ZFの商用車ソリューション部門は、インドの大手自動車メーカーに次世代電動ポータルアクスル「AxTrax 2 LF」が採用されたと発表した。

複数年にわたる契約には数千台の納入が含まれ、インド国内市場および世界市場向けに供給される。初回納入は2026年内を予定している。

2023年のバスワールドショーでデビューしたAxTrax 2 LFは、従来モデルと比較して最大20%の省エネ性能を実現している。これにより、バッテリー容量の削減が可能となり、電動シティバスの航続距離延長に貢献する。完全統合型の低床アクスルは、推進システム、ブレーキシステム、サスペンションシステムをコンパクトな構造に統合し、バッテリーと乗客のためのスペースも最適化している。

AxTrax 2 LFは、モジュラープラットフォームと統合システムアプローチにより、OEMが車両設計を簡素化し、より高い性能を実現し、総所有コストを削減しながら多様な市場要件を満たすことを可能にする。

デュアルPSMヘアピンモーター、800V SiCインバーター、先進的なオイル冷却システムにより、最大360kWの連続出力と3万6800Nmのピークトルクを発揮する。これにより、1つの駆動アクスルのみで30t連節バスに25%の登坂能力を提供する。

《森脇稔》

