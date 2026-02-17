ネクステージ、草加市にBYD製EV2台を寄贈…災害時の非常用電源として活用へ

ネクステージは、企業版ふるさと納税を活用した地域貢献活動の一環として、埼玉県草加市にBYDの電気自動車『ATTO3』と『ドルフィン』を1台ずつ寄贈した。草加市役所で贈呈式が実施された。

草加市は地方創生プロジェクトの一つとして、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」取り組みを推進している。その中で地域防災力の強化として、「自らのまちは自ら守る」という理念に基づく自主防災組織の育成、避難所運営委員会への支援、避難所等の防災拠点の機能拡充や資機材等の整備を進めている。

今回の寄贈は、こうした草加市の取り組みに賛同して実施したものだ。電気自動車はV2Lアダプターを活用することで、災害時の非常用電源としての役割も担う。またCO2排出量の削減にもつながるため、地域防災力の強化のみではなく、脱炭素の推進にも貢献できるとしている。

ネクステージは、持続可能な社会の実現に向け、環境に配慮した取り組みや地域社会との連携を重要な経営課題の一つとして位置付けている。今回の企業版ふるさと納税を通じた寄贈は、地域社会の活性化および脱炭素社会の実現に貢献する取り組みであり、今後も全国各自治体と連携し、地域課題の解決に取り組んでいく。