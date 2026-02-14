シートバッグに最適なバックルをYKKと新開発！ タナックス、新型「シェルバッグ」シリーズを発売

オートバイ・サイクル用品メーカーのタナックスは2月20日、新型シェルシートバッグ及びシェルサイドバッグシリーズの販売を開始する。新型ではYKKと共同開発したPF（ピボットフォージ）バックルやYKK WOVEN-IN TOUGH ZIPPERの採用により、取り付けの確実性・耐久性などを追求した。

【画像30枚】タナックスの新型「シェルバッグ」シリーズ

PFバックルは、回転バックルにより、ねじれによるバックル破損を抑制するもの。モーターサイクル用車載バッグに適したバックルをYKKと共同開発し、接合部が回転してシートバッグのねじれに追従することで確実な固定とワンタッチ着脱を可能にした。引張り強度は700N以上の高強度を実現している。

MFK-1006 シェルシートバッグM（グロスブラック）

YKK WOVEN-IN TOUGH ZIPPERは、大型スーツケースなどに採用されている、高耐久、耐摩耗性に優れた織り込みファスナー。メイン開口部にはロック用穴付きスライダーを採用し、南京錠やワイヤーロックなどを併用することで防犯性をアップ。また、破損しやすいスライダーの引手部分は交換修理が可能となっている。

バイク専用のワイヤーロック（別売り）を収納するDリング付きポケットを多くの品番に採用し、バッグの盗難・収納物の盗難を防ぐ。専用のワイヤーロックは1980円（税別）で発売予定だ。

ロールアップ式防水インナーを付属

ロールアップ式防水インナーを付属し、雨天時にレインカバーを装着する手間を省く。インナーカバーは明るいグレー色で荷物の確認がしやすいのもポイント。

今回登場した新製品ラインアップは、シェルシートバッグシリーズが『シェルシートバッグS』（容量3.5リットル、1万4300円）、『シェルシートバッグM』（容量10-14リットル、1万8700円）、『シェルシートバッグL』（容量14-18リットル、1万9800円）、『ツアーシェルシートバッグM』（容量25リットル、2万2000円）。

カービングシェルケース2SS 装着イメージ

シェルサイドバッグシリーズが、『ツアーシェルケースM』（片側20リットル、3万7400円）、『カービングシェルケース2』（片側16リットル、3万9380円）、『カービングシェルケース2SS』（片側10リットル、3万5200円）。いずれも税込となっている。