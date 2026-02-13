ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

フォーミュラE「Tokyo E-Prix」、日本初のナイトレース決定…東京湾岸で7月開催

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は2月12日、シーズン12カレンダーの最新情報として、2026年Tokyo E-Prixをナイトレースとして開催すると発表した。

2026年7月25日(土)・26日(日)、東京湾岸エリア・東京ビッグサイト周辺で再びダブルヘッダーの大会として開催される。両レースは日本時間20時にスタートする。フォーミュラEが日本の市街地を舞台として、夜間レースを行うのは今回が初めてとなる。

初開催となった2024年Tokyo E-Prixは、東京で初めてFIA公認の世界選手権モータースポーツイベントが行われた歴史的な大会となった。続く2025年大会では歴史的なダブルヘッダーとして実施され、日本チームが初めて母国で勝利。ニッサン・フォーミュラEチームのオリバー・ローランド選手が第9戦で優勝し、その勢いのまま2024/25シーズンの世界チャンピオンを獲得した。

3年連続の開催となる今大会では、世界最高峰の電動レーシングカー「GEN3 Evo」が、今年も東京湾岸エリア・東京ビッグサイト周辺の市街地コースで激しいバトルを展開する。初のナイトレースとなる今回は夜景を背景に、電動レースならではの迫力と臨場感がさらに際立つ大会となる。

フォーミュラEと東京都のパートナーシップは、ZEV(ゼロエミッションビークル)施策を推進する取り組みの一つ。本大会は、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す都市の気候アクション計画を推進する、世界的に注目される舞台だ。この取り組みを象徴するものとして、ナイトレースでは、トラックサイドの照明インフラを含むすべての電力が、先進的バイオ燃料による持続可能なエネルギーで供給される。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権のシーズン12(2025/26)は、全11都市、17レースと史上最大規模となっている。チケットの詳細は2月24日に公式サイトにて発表予定だ。

